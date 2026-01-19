Sport

Il circuito di Phillip Island rischia seriamente di perdere la MotoGP

Avatar di Fabio Meloni, il 19/01/26

Due piste "rivali" sarebbero in corsa per ospitare il Gran Premio d’Australia

Phillip Island ospita il Gran Premio d’Australia di MotoGP dal 1989, ma con le trattative per il rinnovo del contratto attualmente in fase di stallo, il 2026 appare sempre più come l’ultimo anno del circuito nel calendario del Motomondiale.

Dorna Sports, promotore della MotoGP sotto la nuova proprietà di Liberty Media, è impegnata da mesi in negoziati con l’Australian Grand Prix Corporation nel tentativo di raggiungere un nuovo accordo. L’Australian Grand Prix Corporation è l’ente promotore ufficiale della MotoGP a Phillip Island e del Gran Premio di Formula 1 ad Albert Park, a Melbourne.

Secondo alcune indiscrezioni, il governo dello Stato di Victoria avrebbe aumentato la propria offerta per mantenere l’evento MotoGP a Phillip Island, ma al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo. Secondo il quotidiano australiano The Age, le trattative sarebbero state complicate dalla pressione di Dorna per spostare la gara sul circuito cittadino di Albert Park.

Non sorprende che Albert Park sia indicato come possibile alternativa, dal momento che Liberty Media sembra interessata all’idea di portare in futuro la MotoGP sui circuiti cittadini. Tuttavia, una simile scelta comporterebbe diverse criticità, soprattutto in termini di sicurezza, poiché le distanze tra il tracciato e le barriere dovrebbero essere sensibilmente maggiori rispetto a quelle attualmente accettabili per la Formula 1.

Esiste però anche un altro circuito interessato a ospitare il Gran Premio d’Australia al posto di Phillip Island: si tratta del The Bend Motorsport Park, in Australia Meridionale. ''The Bend'' potrebbe rappresentare una soluzione più logica come nuova data della MotoGP in Australia, ma tutto dipende dal fatto che Phillip Island non continui nel suo ruolo attuale.

Al momento non è chiaro quando verrà presa una decisione definitiva, ma con Phillip Island programmata per ospitare il GP d’Australia 2026 in ottobre, i vertici della MotoGP vorranno definire la situazione prima di quella data. Un altro ostacolo al rinnovo riguarda la necessità di interventi infrastrutturali a Phillip Island per soddisfare i più recenti requisiti imposti dalla MotoGP.

Foto - Gold and Goose

Pubblicato da Fabio Meloni, 19/01/2026
