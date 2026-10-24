MotoGP Australia 2026. Marquez cade e poi domina le qualifiche, Martin reagisce, Bez solo nono

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Marc Marquez firma una pole impressionante nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, trasformando una caduta iniziale in una dimostrazione di forza sul bagnato di Phillip Island. Il pilota Ducati perde l’anteriore alla curva 4 nel suo primo giro lanciato e deve rientrare ai box per prendere la seconda moto, ma quando torna in pista cambia completamente volto alla Q2. Nell’ultimo tentativo stampa un 1’34”203 che lascia il resto del gruppo a distanza siderale: Alex Marquez è secondo a 1”494, mentre Johann Zarco, passato dalla Q1, completa la prima fila a 1”503. È il margine più ampio per una pole in MotoGP dal GP della Repubblica Ceca 2019, quando era stato ancora Marquez a fare la differenza.
🤯🤯🤯@marcmarquez93 goes A SECOND AND A HALF CLEAR FROM THE REST #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/BJExYxB7nk— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Martin salva la seconda fila, Bezzecchi soltanto nono
In condizioni tanto complicate Jorge Martin riesce almeno a limitare i danni. Il leader del Mondiale è solamente decimo a quattro minuti dalla fine, ma trova due miglioramenti nel finale e risale fino al quarto posto, aprendo la seconda fila a 1”577 da Marquez. Accanto a lui partiranno l’idolo di casa Jack Miller, quinto dopo essere passato dalla Q1, e Raul Fernandez, sesto. Pedro Acosta apre la terza fila davanti a Fabio Di Giannantonio e a un deludente Marco Bezzecchi, soltanto nono dopo aver comandato il venerdì. Diogo Moreira è decimo, mentre Enea Bastianini e Ai Ogura completano le quattro file della Q2.
😱 @marcmarquez93 takes the big risk and he CRASHES #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Q0gBzAaYBN— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Q1: Miller e Zarco separati da un millesimo, Bagnaia affonda
La Q1 si decide invece per appena un millesimo: Jack Miller chiude davanti in 1’35”461, con Zarco secondo in 1’35”462 e quindi qualificato per un soffio. Il primo degli esclusi è Brad Binder, 13° in griglia, davanti al rientrante Iker Lecuona, Maverick Viñales e soprattutto Francesco Bagnaia, solamente 16° dopo essere rimasto a quasi un secondo e tre decimi dal riferimento della sessione. Dietro Pecco chiudono Augusto Fernandez, Alex Rins e Fabio Quartararo, mentre Franco Morbidelli è ultimo in ventesima posizione. Per Bagnaia e Quartararo si tratta del peggior risultato in qualifica della carriera a Phillip Island.
👏 @jackmilleraus makes the home crowd proud@johannzarco1 also advances to Q2 📈#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/cBXy4zwRI7— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Risultati qualifiche MotoGP Australia 2026
A special lap saw @marcmarquez93 take pole position ahead of @alexmarquez73 and @JohannZarco1 👊#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Ay9Jlei0dg— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.