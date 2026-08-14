Yamaha XSR900 SP, primi indizi dai documenti ufficiali

La filosofia di condivisione delle piattaforme di Yamaha fa sì che la gamma di motori a tre cilindri da 890 cc si estenda a molti modelli del marchio giapponese, dalla rétro XSR900 alla touring Tracer 9, passando per la sportiva YZF-R9 e la naked MT-09. Questa scelta semplifica anche la creazione di nuove varianti e a quanto pare sembra essere in arrivo una nuova XSR900 SP, almeno così traspare dalla documentazione ufficiale depositata negli Stati Uniti.

Yamaha XSR900 SP, i primi indizi

XSR900 si caratterizza per linee e livrea da moto anni '80 ma con tecnologia e contenuti modernissimi. Modello che è proposto pure nella versione GP con carena ispirata agli anni '80 e la livrea della moto di Wayne Rainey. La Yamaha MT-09 che condivide la medesima piattaforma, oltre alla versione base è proposta pure nella versione MT-09 SP con una dotazione tecnica più raffinata con forcelle dotate di rivestimento DLC, ammortizzatore posteriore Öhlins, elettronica migliorata e freni Brembo Stylema.

Logicamente, quindi, è semplice integrare i componenti di fascia alta della MT-09 SP nella XSR900 per creare una XSR900 SP, ed è proprio ciò che risulta dagli ultimi documenti depositati da Yamaha presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) negli Stati Uniti.

Yamaha XSR900

Le aziende sono obbligate a comunicare ogni anno alla NHTSA i dettagli relativi ai loro modelli, e questi elenchi spesso rivelano i nomi delle nuove moto prima del loro lancio.

C'è però un dettaglio importante. I documenti depositati presso il California Air Resources Board (CARB) elencano la XSR900 GP carenata insieme alla XSR900 standard, ma non includono la versione SP presente nel documento NHTSA. Il documento NHTSA non menziona invece la XSR900 GP. Da capire il perché e se cioè uno dei due documenti contenga un errore o se semplicemente i documenti non risultano ancora aggiornati.

Lo capiremo probabilmente molto presto, magari già a EICMA 2026 dove una Yamaha XSR900 SP potrebbe presentarsi. La prospettiva di una XSR900 SP è decisamente allettante. Non rimane che attendere.

Fonte: Australian Motorcycles News

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