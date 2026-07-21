Yamaha festeggia il suo DNA Racing a Goodwood con modelli iconici

Il Goodwood Festival of Speed 2026 è stata l'occasione per Yamaha per ripercorrere la sua storia sportiva, celebrando oltre 70 anni di eccellenza ingegneristica e successi nelle competizioni. La presenza a Goodwood per Yamaha ha significato raccontare come decenni di esperienza maturata sui circuiti più prestigiosi del mondo continuino a plasmare il design, la tecnologia e il carattere dei suoi modelli, trasferendo poi il DNA Racing dalla pista alla strada.

Yamaha celebra la sua storia

La casa giapponese ha quindi approfittato della vetrina offerta da questa manifestazione per celebrare la propria heritage, approfittando anche della presenza di grandi campioni come Valentino Rossi.

Per esempio, nel paddock dedicato alle competizioni erano presenti alcune delle moto più iconiche ad aver mai sfoggiato i celebri colori Speed Block. Tra queste, la YZR500 del 1992 di Wayne Rainey, una vera icona dell'era dei Gran Premi 500. Nell'area ''First Glance'', invece, Yamaha ha presentato il primo esemplare destinato al Regno Unito della XSR900 GP che celebra Kenny Roberts. Si tratta di un modello della gamma Sport Heritage che si cratterizza per offrire una livrea che richiama quella della moto da gara di Roberts.

E proprio Kenny Roberts era presente a Goodwood per guidare le storiche Yamaha da Gran Premio, oltre a tenere a battesimo proprio la nuova XSR900 GP con cui ha affrontato la celebre salita di Goodwood, salutando le migliaia di appassionati presenti lungo il percorso.

Alla fine, ''King Kenny'' ha espresso tutta la sua soddisfazione di essere presente a Goodwood e ha condiviso le prime sensazioni di guida sulla nuova XSR900 GP, promuovendola a pieni voti.

La maggior parte delle moto stradali che ho provato mi sono sempre sembrate pesanti e poco agili; la GP, invece, sembra una 250! È leggera, agile e ha una coppia incredibile. Proprio quello che piace a me. Mi viene solo voglia di affrontare la salita ancora una volta!

A completare questa festa per Yamaha, la presenza anche della XSR900 GP ispirata a Wayne Rainey e la Yamaha R7 con la livrea celebrativa bianco-rossa del 70° anniversario.

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