Yamaha MOTOROiD:Λ vince il Red Dot Design Award 2026: la moto con AI stupisce ancora

Ve lo ricordate il particolarissimo concept Yamaha MOTOROiD:Λ? Presentato nel 2025, si tratta di un'evoluzione del concept MOTOROiD lanciato al Tokyo Motor Show nel 2017. Prototipo con cui la casa giapponese vuole andare oltre il tradizionale rapporto tra mezzo e pilota, trasformando la moto in uno strumento in grado di comunicare, apprendere e adattarsi.

Ebbene, questo concept si è aggiudicato il prestigioso Red Dot Award: Design Concept 2026. Nel tempo, la casa giapponese ha collezionato molteplici vittorie al Red Dot Award. Tuttavia, si tratta della terza volta che il progetto MOTOROiD ottiene questo importante premio. Infatti, nel 2018 si era imposto MOTOROiD e nel 2025 MOTOROiD2.

MOTOROiD:Λ

Questo concept abbandona quasi del tutto il classico design di una moto. Non ci sono infatti manubrio, sella o pedane, perché a differenza di ogni moto classica, questa non è stata progettata per trasportare un pilota. Il progetto si configura invece come un laboratorio mobile per la ricerca di Yamaha sull'intelligenza artificiale, la tecnologia di autobilanciamento e il futuro rapporto tra uomo e macchina.

Yamaha MOTOROiD:Λ concept, l'elettrica con IA

Mentre i precedenti prototipi MOTOROiD si affidavano al sistema YAMCCS per mantenersi in equilibrio, quello più recente utilizza l'intelligenza artificiale e la cosiddetta tecnologia ''Sim2Real''. In parole semplici, la moto impara a muoversi in ambienti virtuali prima di applicare quanto appreso nel mondo reale.

Secondo Yamaha, l'intelligenza artificiale esegue migliaia di simulazioni che coprono ogni aspetto, dall'equilibrio e dagli input di sterzata ai livelli di aderenza e ai terreni irregolari, imparando gradualmente come stare in piedi, muoversi e recuperare dagli errori senza intervento umano. Il risultato? Il concept è in grado di bilanciarsi e muoversi autonomamente, continuando ad apprendere dall'utilizzo nel mondo reale. Ogni movimento fornisce ulteriori dati al sistema, consentendo a MOTOROiD:Λ di evolversi.

Esplorando l'utilizzo delle ultime tecnologie come l'intelligenza artificiale, Yamaha sta tracciando la strada per la mobilità del futuro. Ovviamente, MOTOROiD:Λ è solo un laboratorio tecnologico che comunque sarà evoluto ulteriormente nel corso del tempo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026