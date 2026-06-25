Dérapage Black Edition, la gamma Vent si veste di nero: serie limitata da 100 esemplari

La gamma Dérapage di Vent Moto cresce con l'introduzione delle nuove Black Edition che saranno effettivamente disponibili dal primo luglio nelle cilindrate 50 cc e 125 cc, sia Standard sia Lowride. Attenzione, le Black Edition sono un'edizione limitata.

Complessivamente, infatti, ne saranno realizzate solamente 100 unità.

Vent Moto Dérapage 125 Black Edition

Un allestimento esclusivo dal carattere sportivo

Questa serie speciale si caratterizza per una serie di contenuti esclusivi tra cui spiccano i cerchi a raggi, che conferiscono alla moto un'immagine più racing, una soluzione che richiama il mondo delle competizioni supermotard.

La Black Edition e non poteva non essere così visto il nome, presenta una grafica dedicata Total Black, con dettagli neri e grigio pastello e sticker olografici. La moto può inoltre contare su di una nuova seduta con rivestimento antiscivolo.

Vent Moto Dérapage 125 Black Edition

La meccanica non cambia

Novità estetiche a parte, le Dérapage Black Edition mantengono tutte le caratteristiche tecniche che hanno decretato il successo della gamma. Troviamo quindi un telaio perimetrale in acciaio a doppio culla abbinato ad una forcella a steli rovesciati con diametro di 41 mm che lavora in sinergia con un mono posteriore regolabile nel precarico.

L'impianto frenante adotta un disco anteriore dal profilo a margherita, e 290 mm di diametro che permette di affrontare ogni situazione con il massimo della sicurezza.

Vent Moto Dérapage 125 Black Edition

Motori

Parlando, invece, delle motorizzazioni, la Dérapage 50 sfrutta un'unità Minarelli 50, con raffreddamento a liquido, cambio a sei rapporti e avviamento Kick Starter. La Dérapage 125, invece, adotta il motore Minarelli 4T di 124,7 cc a fasatura variabile, con distribuzione SOCH e 4 valvole per cilindro. L'avviamento è elettrico.

Prezzi?

Quanto costano le Black Edition? Dérapage 50 Black Edition e Dérapage 125 Black Edition saranno disponibili al prezzo, rispettivamente, di 3.758 euro e 4.990 euro. I cerchi a raggi, disponibili come optional rispetto a quelli di serie in lega, comportano un costo aggiuntivo di 90 euro.

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