MotoGP

Anche tu vuoi una RC16 MotoGP in garage? Creala con la stampante 3D

Avatar di Michele Perrino, il 04/10/25

1 ora fa - Uno YouTuber ha realizzato la sua KTM RC16. Come? Con la stampa 3D

Da una KTM 1390 Super Duke alla RC16: ecco come realizzare una MotoGP da mettere in garage con una stampante 3D

Oggi, grazie alla tecnologia, anche una persona normale può avere una MotoGP – almeno quanto a look – in garage. Lo YouTuber JBellz ha preso una 1390 Super Duke e l'ha dotata delle sovrastrutture di una RC16, la moto con cui KTM corre nella Classe Regina del Motomondiale. Ecco come è finita.

KTM: una 1390 Super Duke diventa una RC16 da MotoGP

La belva da 1.350 cc per 190 CV e 145 kg – su 212 kg col pieno – non sarà proprio come una RC16 da MotoGP, ma ammetterete che, esteticamente parlando, è davvero uno spettacolo. Lo YouTuber ha pubblicato altri video del genere sul suo canale pertanto, se siete curiosi di conoscere l'avanzamento del progetto, trovate tutto lì.

VEDI ANCHE
ktm promozione tasso zero
KTM, fino al 4 ottobre 890 SMT e 1290 Super Duke GT si possono acquistare con finanziamento a TAN 0%
KTM 1390 Super Adventure, 990 Duke R, 990 RC R 2026: data arrivo
KTM annuncia la data di arrivo di 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono a confronto
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono: sfida tra regine del divertimento
Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2025
Tags
ktmmotogp
Logo KTM
KTM
Vedi anche