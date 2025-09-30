Anche tu vuoi una RC16 MotoGP in garage? Creala con la stampante 3D

Oggi, grazie alla tecnologia, anche una persona normale può avere una MotoGP – almeno quanto a look – in garage. Lo YouTuber JBellz ha preso una 1390 Super Duke e l'ha dotata delle sovrastrutture di una RC16, la moto con cui KTM corre nella Classe Regina del Motomondiale. Ecco come è finita.

KTM: una 1390 Super Duke diventa una RC16 da MotoGP

La belva da 1.350 cc per 190 CV e 145 kg – su 212 kg col pieno – non sarà proprio come una RC16 da MotoGP, ma ammetterete che, esteticamente parlando, è davvero uno spettacolo. Lo YouTuber ha pubblicato altri video del genere sul suo canale pertanto, se siete curiosi di conoscere l'avanzamento del progetto, trovate tutto lì.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2025