Promozione

KTM, fino al 4 ottobre 890 SMT e 1290 Super Duke GT si possono acquistare con finanziamento a TAN 0%

Avatar di Fabio Meloni, il 30/09/25

3 ore fa - L'iniziativa è valida sui modelli 2024. Il TAEG (fisso) è del 2,41%

L'iniziativa è valida sui modelli 2024. Il TAEG (fisso) è del 2,41%

KTM ha lanciato la promozione ''Interessi Zero. Emozioni a Mille''. Fino al 4 ottobre 2025 è possibile acquistare la crossover 890 SMT e la sport-tourer 1290 Super Duke GT (i MY 2024) a condizioni vantaggiose: TAN 0,00% e TAEG 2,41% - entrambi i tassi sono fissi. Esempio: è possibile comprare la 890 SMT versando un anticipo di 780 euro, cui seguiranno 36 rate mensili ognuna di 340,28 euro (cifra totale: 13.030 euro). Per la 1290 Super Duke GT bisogna versare un anticipo di 6.930 euro, cui seguiranno 36 rate mensili ognuna di 340,28 euro (cifra totale: 19.180 euro).

KTM, promozione su 890 SMT. Si può acquistare a interessi zero

VEDI ANCHE
KTM 1390 Super Adventure, 990 Duke R, 990 RC R 2026: data arrivo
KTM annuncia la data di arrivo di 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono a confronto
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono: sfida tra regine del divertimento
ktm 1390 super duke novità 2026
KTM 1390 SMT 2026: la vedremo a EICMA?
Pubblicato da Fabio Meloni, 30/09/2025
Gallery
Logo KTM
KTM
Vedi anche