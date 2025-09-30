KTM, fino al 4 ottobre 890 SMT e 1290 Super Duke GT si possono acquistare con finanziamento a TAN 0%

L'iniziativa è valida sui modelli 2024. Il TAEG (fisso) è del 2,41%

KTM ha lanciato la promozione ''Interessi Zero. Emozioni a Mille''. Fino al 4 ottobre 2025 è possibile acquistare la crossover 890 SMT e la sport-tourer 1290 Super Duke GT (i MY 2024) a condizioni vantaggiose: TAN 0,00% e TAEG 2,41% - entrambi i tassi sono fissi. Esempio: è possibile comprare la 890 SMT versando un anticipo di 780 euro, cui seguiranno 36 rate mensili ognuna di 340,28 euro (cifra totale: 13.030 euro). Per la 1290 Super Duke GT bisogna versare un anticipo di 6.930 euro, cui seguiranno 36 rate mensili ognuna di 340,28 euro (cifra totale: 19.180 euro).

KTM, promozione su 890 SMT. Si può acquistare a interessi zero

