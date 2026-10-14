Abbigliamento moto

SIDI entra nel mondo delle maschere da moto: cinque modelli Made in Italy

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - SIDI Fulmen, Gravix e Gladius: tutte le nuove maschere da moto

Le tecnologie Flow Core e Hyper Foam migliorano ventilazione e aderenza, mentre il design OTG permette di indossare alcuni modelli sopra gli occhiali da vista
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

SIDI, marchio ben noto nel mondo delle calzature per ciclismo e motociclismo, annuncia il suo ingresso ufficiale nel settore delle maschere da moto.

Con questo debutto, il marchio trasferisce nella categoria eyewear lo stesso approccio e il know-how che da sempre caratterizzano i suoi stivali, funzionalità, qualità e resistenza, praticità e una perfetta integrazione con l'equipaggiamento, mettendo al centro la sicurezza e l'esperienza di guida.

Dunque, SIDI amplia oggi la propria visione del riding, portando la stessa cura per i dettagli, la ricerca e la qualità della produzione Made In Italy anche nel mondo della protezione degli occhi.

Nella guida delle moto off-road è fondamentale avere una visione chiara per poter guidare nella massima sicurezza. La maschera diventa così un elemento essenziale dell’equipaggiamento del pilota.

La tecnologie delle maschere off-road di SIDI

La linea di maschere SIDI è interamente sviluppata e prodotta in Italia. Prodotti che garantiscono una visuale chiara grazie alla perfetta gestione dell'appannamento, combinando comfort e un'estrema leggerezza. Il tutto, offrendo allo stesso tempo protezione e resistenza in ogni situazione dagli impatti e dagli agenti esterni.

Maschere SIDI

L'elemento più importante di queste maschere per moto sono le lenti certificate di categoria 0, 1 e 2, che garantiscono una visuale più ampia e nitida e una totale resistenza ai graffi e agli urti durante la guida. L'azienda racconta, inoltre, che i flussi d'aria anti-appannamento sono gestiti dalla tecnologia Flow Core, mentre i layer di gomma Hyper Foam e un elastico gommato ad alto grip assicurano un’aderenza stabile e confortevole anche nelle condizioni di guida più estreme.

Nessun problema nemmeno per chi utilizza gli occhiali da vista. Grazie al design OTG (Over The Glasses), è possibile indossare la maschera sopra gli occhiali.

SIDI Fulmen

Fulmen è la maschera progettata per chi affronta l'off-oroad più impegnativo. Pesa 135 grammi ed è dotata di una lente specchiata Optixcertificata di categoria 2 e una lente trasparente di categoria 0 di serie per affrontare qualsiasi condizione di luce. La maschera offre poi la tecnologia antigraffio Scyld integrata è progettata per resistere agli urti accidentali e garantire una visione sempre chiara. Come tutte le maschere SIDI, anche questa adotta il sistema di ventilazione Flow Core e la tecnologia Veyl per ottimizzare il flusso d’aria interno e prevenire l'appannamento.

Maschere SIDI

L’aderenza sul volto è garantita dall'imbottitura Hyper Foam a triplo strato, in combinazione con alette ed elastico gommatoregolabile. Il prezzo? 99 euro.

La linea di maschere SIDI si compone poi dei modelli Gravix e Gravix Smoke, dotati di imbottitura a doppio strato, stabilizzatori regolabili e un cinturino con rivestimento in silicone antiscivolo per una tenuta ferma sul casco. Sidi Gravix, monta una lente trasparente di categoria 0 ed è studiata appositamente per offrire la massima visibilità durante le giornate con cielo coperto, nel sottobosco o in condizioni di scarsa illuminazione. Laversione Smoke con lente di categoria 1, si rivolge invece a chi affronta condizioni di luce variabile, e vanta un design ultra-leggero OTG (Over The Glasses), per essere indossata in totale comfort anche sopra gli occhiali da vista. Prezzi, rispettivamente, di 59 e 69 euro.

Maschere SIDI

Infine abbiamo SIDI Gladius e Gladius Smoke. Si tratta di modelli entry-level per chi cerca una maschera ultraleggera, affidabile e confortevole, SIDI Gladius adotta una lente trasparente di categoria 0 per giornate nuvolose, mentre SIDI Gladius Smoke integra una lente fumé di categoria 1. Prezzi di 39 euro e 49 euro.

VEDI ANCHE
Honda: la collaborazione con Ixon per la sicurezza dei motociclisti
Honda e Ixon: nasce la collaborazione per l'abbigliamento
Speciale sicurezza: come acquistare i capi d'abbigliamento moto senza errori
Abbigliamento tecnico moto: tutti i segreti per non sbagliare l'acquisto
Triumph X DGR: l'abbigliamento che sostiene la ricerca
Triumph: continua il sostegno alla DGR, la nuova linea d'abbigliamento
Tags
abbigliamento moto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Vedi anche