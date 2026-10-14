SIDI entra nel mondo delle maschere da moto: cinque modelli Made in Italy

Le tecnologie Flow Core e Hyper Foam migliorano ventilazione e aderenza, mentre il design OTG permette di indossare alcuni modelli sopra gli occhiali da vista

SIDI, marchio ben noto nel mondo delle calzature per ciclismo e motociclismo, annuncia il suo ingresso ufficiale nel settore delle maschere da moto.

Con questo debutto, il marchio trasferisce nella categoria eyewear lo stesso approccio e il know-how che da sempre caratterizzano i suoi stivali, funzionalità, qualità e resistenza, praticità e una perfetta integrazione con l'equipaggiamento, mettendo al centro la sicurezza e l'esperienza di guida.

Dunque, SIDI amplia oggi la propria visione del riding, portando la stessa cura per i dettagli, la ricerca e la qualità della produzione Made In Italy anche nel mondo della protezione degli occhi.

Nella guida delle moto off-road è fondamentale avere una visione chiara per poter guidare nella massima sicurezza. La maschera diventa così un elemento essenziale dell’equipaggiamento del pilota.

La tecnologie delle maschere off-road di SIDI

La linea di maschere SIDI è interamente sviluppata e prodotta in Italia. Prodotti che garantiscono una visuale chiara grazie alla perfetta gestione dell'appannamento, combinando comfort e un'estrema leggerezza. Il tutto, offrendo allo stesso tempo protezione e resistenza in ogni situazione dagli impatti e dagli agenti esterni.

Maschere SIDI

L'elemento più importante di queste maschere per moto sono le lenti certificate di categoria 0, 1 e 2, che garantiscono una visuale più ampia e nitida e una totale resistenza ai graffi e agli urti durante la guida. L'azienda racconta, inoltre, che i flussi d'aria anti-appannamento sono gestiti dalla tecnologia Flow Core, mentre i layer di gomma Hyper Foam e un elastico gommato ad alto grip assicurano un’aderenza stabile e confortevole anche nelle condizioni di guida più estreme.

Nessun problema nemmeno per chi utilizza gli occhiali da vista. Grazie al design OTG (Over The Glasses), è possibile indossare la maschera sopra gli occhiali.

SIDI Fulmen

Fulmen è la maschera progettata per chi affronta l'off-oroad più impegnativo. Pesa 135 grammi ed è dotata di una lente specchiata Optixcertificata di categoria 2 e una lente trasparente di categoria 0 di serie per affrontare qualsiasi condizione di luce. La maschera offre poi la tecnologia antigraffio Scyld integrata è progettata per resistere agli urti accidentali e garantire una visione sempre chiara. Come tutte le maschere SIDI, anche questa adotta il sistema di ventilazione Flow Core e la tecnologia Veyl per ottimizzare il flusso d’aria interno e prevenire l'appannamento.

Maschere SIDI

L’aderenza sul volto è garantita dall'imbottitura Hyper Foam a triplo strato, in combinazione con alette ed elastico gommatoregolabile. Il prezzo? 99 euro.

La linea di maschere SIDI si compone poi dei modelli Gravix e Gravix Smoke, dotati di imbottitura a doppio strato, stabilizzatori regolabili e un cinturino con rivestimento in silicone antiscivolo per una tenuta ferma sul casco. Sidi Gravix, monta una lente trasparente di categoria 0 ed è studiata appositamente per offrire la massima visibilità durante le giornate con cielo coperto, nel sottobosco o in condizioni di scarsa illuminazione. Laversione Smoke con lente di categoria 1, si rivolge invece a chi affronta condizioni di luce variabile, e vanta un design ultra-leggero OTG (Over The Glasses), per essere indossata in totale comfort anche sopra gli occhiali da vista. Prezzi, rispettivamente, di 59 e 69 euro.

Maschere SIDI

Infine abbiamo SIDI Gladius e Gladius Smoke. Si tratta di modelli entry-level per chi cerca una maschera ultraleggera, affidabile e confortevole, SIDI Gladius adotta una lente trasparente di categoria 0 per giornate nuvolose, mentre SIDI Gladius Smoke integra una lente fumé di categoria 1. Prezzi di 39 euro e 49 euro.

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