Dainese rivoluziona gli airbag moto con il nuovo gilet Smart GO

I fatti: 780 grammi, nessun collegamento fisico alla moto, alimentazione (anche) dallo smartphone e protezione di Livello 2. Dainese presenta il nuovo gilet Smart GO e prova a rendere più accessibile e utilizzato l'airbag, puntando soprattutto su semplicità e costo adatto a tutte le tasche.

Un airbag pensato per essere usato tutti i giorni

L’airbag per motociclisti esiste ormai da oltre trent’anni, ma nonostante l’evoluzione continua della tecnologia continua a essere una protezione tutt’altro che diffusa tra chi utilizza la moto quotidianamente, solamente il 2% dei motociclisti. Davvero troppo poco, specialemente pensando a quanto risulti utile nel salvare le vite.

Secondo Dainese, la sua scarsa diffusione è legata ai compromessi richiesti dai dispositivi tradizionali: peso, ingombro, calore, gestione della ricarica e soprattutto prezzo. È proprio su questi aspetti che interviene il nuovo Dainese Smart GO, un dispositivo progettato per combattere questi pregiudizi attraverso alcune soluzioni davvero interessanti.

Partiamo dal peso: 780 grammi, generatore di gas compreso. La costruzione compatta permette inoltre di ripiegare facilmente l’airbag e riporlo in uno zaino, sotto la sella dello scooter o in una borsa da moto. Smart GO è inoltre disponibile in taglia unica, con regolazione in vita per adattarsi a diverse corporature, oppure variare la sua vestibilità se indossato sopra ad una giacca tecnica o sotto, oppure come singolo capo protettivo (comunque soluzione che non offre il massimo del riparo) sopra l'abbigliamento casual.

Protezione di Livello 2 per torace e schiena

Dainese Smart GO, il sistema gonfiato

Nonostante la sua struttura leggera, Dainese Smart GO raggiunge l'omologazione di protezione airbag di Livello 2 su torace e schiena, certificata secondo la norma EN 1621-4, il tutto senza l'utilizzo di un paraschiena rigido, con la protezione affidata interamente alla struttura dell'airbag. Dainese utilizza inoltre la cosiddetta struttura Diaframma, progettata per distribuire in maniera omogenea il gonfiaggio sull'intera area coperta.

Il sistema è completamente elettronico e quindi non richiede alcun collegamento fisico alla moto. L'algoritmo Dainese D-air è incaricato di rilevare autonomamente le dinamiche considerate pericolose e attivare l'airbag quando necessario. L'elettronica è stata sviluppata per l'utilizzo stradale e anche per affrontare strade bianche non eccessivamente dissestate. Per rilevare le accelerazioni viene utilizzato lo smartphone, che dialoga con il gilet attraverso l'applicazione dedicata, collegandosi tramite Bluetooth

Niente batteria da ricaricare

Dainese Smart GO: può essere alimentato con il power bank o lo smartphone

È probabilmente questo uno degli aspetti più curiosi del nuovo Smart GO. L'airbag non dispone infatti di una batteria interna da ricaricare secondo una normale routine. Il dispositivo può essere alimentato direttamente attraverso uno smartphone USB-C compatibile con la tecnologia OTG, utilizzando quindi il telefono che il motociclista porta già con sé. In alternativa è disponibile un power bank dedicato e ultracompatto, che secondo Dainese garantisce fino a 72 ore di autonomia.

Il collegamento avviene attraverso un cavo USB-C inserito nella tasca anteriore del dispositivo, una soluzione interessante soprattutto nell'ottica dell'utilizzo quotidiano: l'obiettivo è eliminare, o quantomeno ridurre, uno dei principali ostacoli alla continuità di utilizzo degli airbag elettronici, ovvero il rischio di trovarsi con il dispositivo scarico.

Lo zaino diventa parte dell'airbag

Un altro colpo di genio, è quello di traformare l'airbag in qualcosa di funzionale e utilizzabile nel quotidiano. Infatto, Smart GO può essere abbinato anche a uno zaino da 15 litri progettato appositamente per integrarsi con il sistema. Lo zaino ha una costruzione resistente all'acqua, un organizer interno, una tasca per il laptop e una tasca esterna. La caratteristica più particolare è però il sistema di aggancio magnetico, che permette di fissarlo e rimuoverlo dall'airbag in pochi secondi.

Dainese Smart GO diventa anche Zaino (accessorio da acquistare in aggiunta al gilet)

L'idea di Dainese è quindi quella di trasformare l'airbag in un elemento che non deve necessariamente essere tolto una volta arrivati a destinazione. Il motociclista può sganciare lo zaino, portarlo con sé e lasciare eventualmente l'airbag nella sua configurazione ripiegata.

Fino a tre attivazioni

Dal punto di vista della manutenzione, il generatore di gas può essere sostituito direttamente dall'utente dopo un'attivazione. Dainese indica una progettazione per un massimo di tre gonfiaggi, a condizione che venga verificata l'integrità del sistema, un passo in avanti importante rispetto ai vecchi sistemi Dainese che prevedevano un check in azienda per il ripristino, con tempi d'attesa per la restituzione piuttosto lunghi.

Dainese Smart GO: quanto costa

Il prezzo è probabilmente l'altra grande novità del progetto. Dainese Smart GO costa 349 euro, diventando secondo l'azienda l'airbag Dainese con il prezzo di listino più basso mai proposto.

A questo si possono aggiungere gli accessori:

Smart GO airbag vest: 349 euro

349 euro Power Bank dedicato: 39 euro

39 euro Generatore di gas di ricambio: 69 euro

69 euro Zaino water resistant da 15 litri: 129 euro

Il prezzo di ingresso, quindi, è sensibilmente più basso rispetto a quello di molti sistemi airbag elettronici presenti sul mercato, anche se per sfruttare l'autonomia senza utilizzare lo smartphone è necessario mettere in conto l'acquisto del power bank.

VEDI ANCHE