Dainese Riding Masters 2026, corsi e track day: ecco date e circuiti

Appassionati di moto, segnatevi queste date. Dainese, infatti, ha comunicato le prossime date 2026 dei Dainese Riding Masters Racetrack e degli esclusivi Track Days. Stiamo parlando delle opportunità per poter scendere in pista e divertirsi in tutta sicurezza con le proprie moto, migliorando contestualmente le proprie capacità di guida. Entriamo più nei dettagli.

Dainese Riding Masters Racetrack

Si tratta di appuntamenti dove sarà possibile scendere in pista assieme a istruttori qualificati per poter migliorare le proprie capacità di guida. Il tutto all'interno di un ambiente sicuro. Gli interessati potranno svolgere sessioni teoriche e pratica in circuito per lavorare su traiettorie, frenata, postura e gestione della moto alle alte velocità. Ovviamente si potrà scegliere il corso più adatto alle proprie competenze.

Dainese Racing Class 1 è un corso ideale per chi desidera avvicinarsi alla guida in pista in totale sicurezza, anche senza esperienza pregressa.

è un corso ideale per chi desidera avvicinarsi alla guida in pista in totale sicurezza, anche senza esperienza pregressa. Dainese Racing Class 2 è un corso adatto ai motociclisti più esperti che vogliono acquisire le corrette tecniche di guida in pista per migliorare lo stile e il controllo della propria moto.

è un corso adatto ai motociclisti più esperti che vogliono acquisire le corrette tecniche di guida in pista per migliorare lo stile e il controllo della propria moto. Safety Class 1 è un corso ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote e vuole guidare una moto in totale sicurezza.

è un corso ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote e vuole guidare una moto in totale sicurezza. Safety Classe 2 è un corso avanzato pensato per motociclisti più esperti che desiderano perfezionare la tecnica di guida e aumentare il controllo della propria moto, acquisendo maggiore sicurezza su strada.

Il calendario 2026 dei corsi? Eccolo.

08 GIUGNO 2026 - Circuito Tazio Nuvolari 2805, Cervesina (PV) - Safety 2

Circuito Tazio Nuvolari 2805, Cervesina (PV) - 09 GIUGNO 2026 - Circuito Tazio Nuvolari 2805, Cervesina (PV) - Safety 1, Racing 1 e Racing 2

Circuito Tazio Nuvolari 2805, Cervesina (PV) - 10 LUGLIO 2026 - Misano World Circuit, Misano Adriatico (RN) - Racing 2

Dainese Track Day

Parliamo quindi di giornate esclusive di prove libere in pista, aperte a piloti di ogni livello. Durante queste giornate sarà possibile testare i capi della nuova collezione Racing e scendere in pista con un completo Dainese, progettato per offrire il massimo in termini di protezione e performance. Il calendario 2026?

08 GIUGNO 2026 - Circuito Tazio Nuvolari 5260, Cervesina (PV)

Circuito Tazio Nuvolari 5260, Cervesina (PV) 19 SETTEMBRE 2026 - Autodromo di Modena, Modena (MO)

I posti sono limitati e quindi il suggerimento è di recarsi sul sito dedicato creato da Dainese dove trovare tutte le informazioni sulle inscrizioni e sui prezzi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026