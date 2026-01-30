Industria

Dainese è stata ufficialmente acquisita dai fondi HPS e Arcmont

30/01/26

1 ora fa - La sfida: tornare a una redditività sostenibile

In programma revisione del modello di business, contenimento dei costi e strategia di riposizionamento nei mercati chiave

Dainese ha un nuovo proprietario. HPS Investment Partners e Arcmont Asset Management hanno acquisito il 100% delle azioni della società vicentina. L’operazione, annunciata lo scorso ottobre, si è ora conclusa con l’approvazione antitrust della Commissione Europea, e l'assetto finanziario del gruppo è completamente ridisegnato.

«Questa operazione rappresenta una pietra miliare per Dainese, – ha dichiarato Angel Sánchez, CEO della società. – HPS e Arcmont sono entrambi investitori e partner che hanno scelto di condividere la nostra visione, la nostra passione per l’innovazione e il nostro impegno incondizionato per la sicurezza e la qualità».

Secondo la testata Sport e Finanza, il nuovo corso dovrà concentrarsi sulla revisione del modello di business, sul contenimento dei costi e su una strategia di riposizionamento nei mercati chiave. Con oltre 50 anni di storia e un portafoglio che spazia dalla protezione per motociclisti agli sport invernali, Dainese resta un asset industriale di valore, ora chiamato a dimostrare di poter tornare su binari di redditività sostenibile.

Pubblicato da Fabio Meloni, 30/01/2026
