Voglia di avventura in moto? Dainese Expedition Masters potrebbe fare al caso tuo

Con Dainese Expedition Masters 2026 puoi andare in moto in posti fantastici come Islanda, USA e... Italia in sella a Ducati Multistrada e DesertX

Tornano le grandi avventure firmate Ducati e Dainese, presentato il calendario completo degli Expedition Masters 2026, il programma di viaggi in moto che la Casa di Borgo Panigale organizza per i suoi clienti in collaborazione con il brand d'abbigliamento italiano, che di recente ha cambiato proprietà. Si tratta di veri e propri tour strutturati, con assistenza tecnica, istruttori qualificati e servizi dedicati, pensati per chi vuole affrontare itinerari impegnativi senza doversi occupare dell'organizzazione.

Le moto protagoniste saranno le Multistrada V4 Rally, DesertX, Multistrada V4S e Multistrada V2S, a seconda della destinazione e del tipo di percorso. Tutti i viaggi includono training specifici per migliorare la tecnica di guida, in particolare sugli itinerari off-road.

Le quattro destinazioni del 2026

Italia - World Ducati Week e Grand Tour

Dal 6 al 13 luglio, 1.800 km attraverso l'Italia partendo dal World Ducati Week di Misano. L'itinerario tocca Venezia, Cortina d'Ampezzo, i passi dolomitici (Pordoi e Stelvio), il Lago di Garda, Verona e Mantova, per concludersi al Museo Ducati. Si viaggia sulle Multistrada V4S, V2S e V4 Rally.

Islanda - Vulcani e deserti neri

Tre turni disponibili (18-24 luglio, 25-31 luglio, 2-8 agosto) per un'esperienza da 1.500 km tra strada e fuoristrada. La protagonista è la DesertX, utilizzata per affrontare vulcani, ghiacciai e piste di lava nera. Il viaggio richiede esperienza nella guida off-road.

Stati Uniti - Da San Francisco allo Yellowstone

A settembre, 4.800 km in sella alle Multistrada attraverso California, Utah, Idaho, Nevada, Wyoming, Montana e Oregon. L'itinerario include i parchi nazionali di Sequoia, Yosemite e Yellowstone, con rientro lungo la Pacific Coast Highway 1 fino al Golden Gate Bridge.

Italia Sud - Dalla Futa alla Costiera Amalfitana

Dal 10 al 17 ottobre, 1.800 km con partenza dal Museo Ducati. Il percorso attraversa i passi della Futa e della Raticosa, poi Firenze, Siena, Roma e la Costiera Amalfitana. Anche qui si utilizzano le Multistrada.

Partnership e servizi

I partecipanti riceveranno abbigliamento tecnico Dainese e caschi AGV della gamma Touring. Le moto monteranno pneumatici Pirelli Scorpion Trail II e Scorpion Rally. L'organizzazione logistica è curata da ATPI Motorsport Travel, specializzata in viaggi ed eventi motoristici.

Ogni viaggio include assistenza tecnica dedicata, servizio fotografico e video professionale, oltre agli alloggi.

