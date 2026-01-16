Cose che forse non sai: la Nazionale di bob usa i caschi da moto AGV

Il bob è uno sport di nicchia, ma sarà per la simpatia del film ''4 sottozero'' - che racconta la favola della nazionale jamaicana che partecipò ai Giochi olimpici invernali di Calgary 1988 - ne sono rimasto sempre affascinato. Una corsa ad alta velocità da soli (o fino a 4 persone) tra muri di ghiaccio dove ogni millimetro influenza il risultato finale. Cosa lega il bob alle moto, escludendo la velocità? L'abbigliamento tecnico e nello specifico il casco, AGV infatti è dal 2023 partner degli ''azzurri'' del bob, che tra qualche settimana saranno di scena a Milano-Cortina 2026.

Quali caschi usa la nazionale italiana di bob

Le ragazze della nazionale con i caschi AGV K6 S e K1 S

Nel bob, come nel Motomondiale, le traiettorie non lasciano spazio a errori. Si viaggia oltre i 130 km/h, affrontando curve che possono generare fino a 5G di accelerazione laterale. In questo contesto, il casco non è solo un elemento di sicurezza ma è parte integrante della performance. Infatti i caschi da moto vengono scelti per la loro naturale aerodinamicità e per l'ottimo campo visivo che offrono. Nello specifico, la Nazionale italiana di bob utilizza i caschi AGV K6 S e K1 S. La tecnologia, concepita originariamente per i piloti più veloci del mondo, supporta oggi gli atleti del bob nel compito più delicato: controllare la velocità e tradurla in precisione sui ghiacci. se siete curiosi di capire com'è la disciplina del bob e quali sono le sue complessità vi consiglio di leggere l'intervista completa agli atleti che tra qualche giorno scenderanno sul ghiaccio olimpico.

