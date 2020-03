STANZA SEGRETA Valentino Rossi è uno dei volti simbolo del MotoGP e del Motomondiale. Il 9 volte Campione del Mondo, nel corso della sua carriera ultraventennale, è un grande appassionato di ''cimeli sportivi''. Tuttavia, per chi ha corso 402 gare, centrato 234 podi e vinto 115 volte, di materiale da raccogliere ce n'è in abbondanza! Ecco quindi che il Campione di Tavullia, per la prima volta in assoluto, ha aperto le porte del suo ''bunker segreto''.

TUTTO SOTTO CONTROLLO Caschi, guanti, tute, trofei, cappellini e... addirittura moto fanno parte della collezione privata di Rossi. Il Dottore tiene i cimeli, di praticamente quasi tutte le gare disputate nella sua carriera, in una stanza climatizzata e sorvegliata per conservare al meglio i caschi AGV, le tute Dainese e tutti i trofei vinti nella sua gloriosa carriera. In una video serie creata da Dainese, andiamo alla scoperta dell'archivio segreto di Valentino Rossi: trovate il video in fondo all'articolo.