ULTIMA STAGIONE Tolti i veli alla Yamaha YZR-M1 che accompagnerà l'ultima stagione con il team Monster Energy Factory Racing di Valentino Rossi in MotoGP. Comunque andrà, infatti, sia che il Dottore decida di porre fine alla sua carriera che di continuare, non sarà più con il team ufficiale della casa di Iwata, visto che sono già stati annunciati i due piloti per la stagione 2021, ovvero Maverick Vinales, anch'esso presente oggi assieme a Valentino, e Fabio Quartararo, giovane rivelazione del team satellite Petronas SRT esplosa nel corso della passata annata di gare.

PRESENTAZIONE Rispetto agli show degli anni passati una presentazione in tono minore, andata in scena dall'interno del box Yamaha sul circuito di Sepang, dove gli scorsi giorni si sono svolti gli shakedown test MotoGP e dove da domani a domenica si svolgeranno i test ufficiali. Le due YZR-M1 sono apparse già senza veli all'interno dei box, poi raggiunte dai due piloti Maverick Vinales e Valentino Rossi che vi sono saliti in sella davanti a uno stuolo di fotografi. Sono poi entrati i dirigenti Yamaha con il direttore tecnico Lin Jarvis e il team director Massimo Meregalli, e tutto il resto del team per altre foto, dopodiché anche Jorge Lorenzo ha fatto la sua apparizione nel box e, in ultimo, i piloti si sono concessi alla stampa.

In aggiornamento