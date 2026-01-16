Midland compie 20 anni negli interfoni moto: tutte le novità 2026

A MBE 2026 Midland celebra 20 anni di interfoni moto: debutta BTR1, arrivano cover personalizzate e nuovi fari LED

Midland spegne venti candeline nel mondo degli interfoni moto e lo fa a MBE 2026, portando con sé una storia lunga oltre sessant’anni fatta di comunicazione, intuizioni e tecnologia applicata alle due ruote.

Dagli albori alle nuove tecnologie per la comunicazione

Midland è stata pioniera tra i produttori di interfoni Bluetooth

Dal primo interfono moto-moto lanciato nel 2008 a soluzioni sempre più evolute, l’azienda di Reggio Emilia ha contribuito a cambiare il modo di viaggiare in moto, puntando su semplicità d’uso, qualità audio e sicurezza. Ad esempio BTR1, evoluzione del BTX1 PRO S: un interfono pensato per la coppia o i piccoli gruppi, compatibile con dispositivi di qualsiasi marca grazie al Bluetooth Universal Connectivity System. Autonomia fino a 23 ore, connessione stabile tra quattro utenti, raggio di 800 metri e speaker Ultra HD RCF..

Accanto alla tecnologia, Midland porta anche il design: debutta infatti la prima gamma europea di cover personalizzate per interfoni, compatibili con BT MINI e con l’intera linea R. Facili da applicare e resistenti all’acqua, trasformano l’interfono in un accessorio che parla anche di stile, con una versione premium rosso metallizzato pensata per chi vuole distinguersi.

Non solo interfoni: i nuovi faretti aggiuntivi di Midland

Novità anche sul fronte sicurezza attiva, con i nuovi faretti MLH LITE LED. Omologati per uso stradale, offrono luce bianca, gialla o combinata, selezionabile tramite telecomando wireless. Compatti, robusti e certificati IP68, sono progettati per migliorare la visibilità in ogni condizione, dalla città al viaggio avventura.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/01/2026