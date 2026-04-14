Servono più caschi, LS2 acquisisce un nuovo stabilimento in Vietnam

LS2 ha acquisito un nuovo stabilimento produttivo in Vietnam, a circa un'ora da Ho Chi Minh City. L'impianto, già operativo, rappresenta un investimento di circa 8 milioni di euro e si estende su una superficie di 30.000 m².

Un nuovo polo produttivo moderno e funzionale

Il polo produttivo vietnamita di LS2 sarà dedicato alla realizzazione di caschi

Il nuovo stabilimento sarà strategico per assecondare la crescente richiesta di prodotto. La struttura è stata dotata di macchinari di ultima generazione per la produzione delle calotte, sistemi migliorati per l'applicazione delle grafiche e flussi logistici ottimizzati. L'obiettivo è raggiungere una capacità produttiva fino a 80.000 caschi al mese. Nella nota indirizzata alla stampa non è stato specificato se i prodotti saranno destinati al mercato asiatico - che ha numeri infinitamente superiori a quello europeo - o saranno caschi in linea con le normative ECE 22.06 in vigore nel nostro paese, come lo Stream II che ho provato qualche tempo fa.

Con questa operazione, LS2 consolida la propria posizione tra i principali produttori mondiali di caschi per volumi di produzione e presenza internazionale nel settore dell'abbigliamento tecnico moto.

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