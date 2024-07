LS2 Intercom 4X: l'interfono è integrato nei caschi. Ecco quali

LS2 Intercom 4X è il sistema di comunicazione Bluetooth sviluppato in collaborazione con Cardo e realizzato appositamente per i caschi LS2. Suono JBL, interfono live per mettere in collegamento fino a 4 motociclisti, funzionamento vocale naturale, impermeabilità e molto altro. LS2 Intercom 4X è installabile sui caschi modulari Advant, Advant X e Advant X Carbon, l'integrale Vector II e il jet Infinity II, ma soprattutto questi modelli – tutti omologati ECE 22.06 – esistono anche con il sistema già integrato al loro interno, così da facilitare la vita all'acquirente, che trova un prodotto praticamente plug&play. Scopriamo tutte le caratteristiche.

LS2 Intercom 4X by Cardo: l'interfono Bluetooth sull'Advant

LS2 Intercom 4X, che può mettere in collegamento fino a 4 motociclisti a una distanza massima di 1,2 km, è dotato di comandi vocali: basterà dire ''Ehi Cardo'', seguito dalle istruzioni, e lui farà il resto. Il sound è fornito da potenti altoparlanti ad alta definizione di 40 mm by JBL, con un processore musicale appositamente sintonizzato e 3 profili audio unici. Con Intercom 4X puoi ascoltare la tua musica in streaming, direttamente dallo smartphone, mentre è possibile avere 6 stazioni preimpostate in memoria. Gli aggiornamenti sono (Over The Air) e la ricarica si ottiene in maniera rapida grazie alla USB-C: per 2 ore di conversazione sono sufficienti 20 minuti di carica (2 ore la ricarica completa, per una durata di conversazione di 13 ore). LS2 Intercom 4X è impermeabile, compatibile con i caschi Advant X Carbon, Advant X e Advant, ma anche con Vector II e Infinity II. Il prezzo di Intercom 4X è di 279 euro.

LS2 Advant X Carbon

Il casco modulare top di gamma di LS2 è Advant X Carbon. Realizzato al 100% in fibra di carbonio, compresa la mentoniera ribaltabile a 180º, è dotato di un'ampia visiera antigraffio a sgancio rapido resistente ai raggi UV – equipaggiata con sistema antiappannamento Pinlock Max Vision – e di visierino parasole a scomparsa (nella confezione c'è anche la visiera scura). Dotato di doppia omologazione P/J, Advant X Carbon si caratterizza, lato sicurezza, per la presenza di sistema di sgancio di emergenza, fibbia micrometrica in metallo, EPS multi-densità e cinturino sottogola rinforzato. La ventilazione è garantita dalla presa d'aria sul mento e da quella nella parte superiore della calotta, mentre nella parte posteriore trova spazio quella di ''scarico''. Il tessuto interno, traspirante e ipoallergenico, è removibile e lavabile, realizzato in X-Static Silver, con l'imbottitura tagliata al laser. LS2 Advant X Carbon è predisposto per il sistema Bluetooth Intercom 4X ed è disponibile in 2 taglie di calotta, con misure dalla XS alla 3XL e un peso di 1.550 (+- 50) grammi. Prezzo a partire da 469 euro per Advant X Carbon, proposto invece a 669 euro con Intercom 4X incluso.

LS2 Advant X

Di seguito all'Advant X Carbon nel panorama dei modulari di LS2 c'è Advant X, versione che vanta una calotta in materiale HPFC ultraleggero al posto del carbonio. Anche per lui ampia visiera antigraffio a sgancio rapido resistente ai raggi UV – dotata di Pinlock Max Vision – e visierino parasole a scomparsa. Niente di diverso sotto il profilo della doppia omologazione P/J, così come della dotazione lato sicurezza, a cominciare dal sistema di sgancio di emergenza, passando per la fibbia micrometrica in metallo, l'EPS multi-densità e il cinturino sottogola rinforzato. Anche LS2 Advant X mette in mostra una presa d'aria sul mento e una nella parte superiore della calotta, mentre nella parte posteriore c'è il classico estrattore. Il tessuto interno, traspirante e ipoallergenico, è removibile e lavabile, con imbottitura tagliata al laser. LS2 Advant X è anch'esso predisposto per il sistema Bluetooth Intercom 4X ed è disponibile in 2 taglie di calotta, con misure dalla XS alla 3XL e un peso di 1.600 (+- 50) grammi. Il prezzo per Advant X è a partire da 399 euro, la sua versione con Intercom 4X è invece in vendita a 599 euro.

LS2 Advant

Scendendo ancora tra i caschi modulari LS2 c'è Advant. In questo caso la calotta è realizzata con materiale KPA, col peso che sale leggermente rispetto ai suoi ''colleghi'', fino a quota 1.650 (+- 50) grammi. Anche per lui ampia visiera antigraffio a sgancio rapido resistente ai raggi UV – dotata di Pinlock Max Vision – e visierino parasole a scomparsa. Advant non fa eccezione per quanto concerne l'omologazione P/J, così come relativamente alla dotazione di sicurezza, a cominciare dal sistema di sgancio di emergenza, passando per la fibbia micrometrica in metallo, l'EPS multi-densità e il cinturino sottogola rinforzato. Advant è dotato della presa d'aria sul mento e di quella nella parte superiore della calotta, col classico estrattore al posteriore. Il tessuto interno, traspirante e ipoallergenico, è removibile e lavabile, con imbottitura tagliata al laser. LS2 Advant è anch'esso predisposto per il sistema Intercom 4X ed è disponibile in 2 taglie di calotta, con misure dalla XS alla 3XL. Per Advant di LS2 il prezzo è a partire da 299 euro mentre la versione con interfono Intercom 4X integrato è in vendita a 499 euro.

LS2 Vector II

Si cambia genere – passando agli integrali – col Vector II di LS2. Per lui calotta in fibra di vetro ultraleggera HPFC – il peso è di 1.500 (+- 50 grammi) – con ventilazione a flusso dinamico. L'ampia visiera antigraffio è dotata del sistema antiappannamento Pinlock Max Vision, mentre è presente il visierino parasole a scomparsa. Lato sicurezza sul Vector II sono presenti il sistema di sgancio di emergenza, la fibbia micrometrica in metallo, il cinturino sottogola rinforzato e l'EPS multi-densità. Anche per lui classiche prese d'aria su mento e parte superiore della calotta, mentre al posteriore c'è l'estrattore. Il tessuto interno, traspirante e ipoallergenico, è removibile e lavabile. LS2 Vector II è anch'esso predisposto per il sistema Bluetooth Intercom 4X ed è disponibile in ben 6 taglie di calotta, con misure dalla 2XS alla 4XL. Per Vector II il prezzo è a partire da 259 euro, la sua versione con Intercom 4X è in vendita a 459 euro.

LS2 Infinity II

Ed eccoci infine a un casco jet, Infinity II. Anche per lui, come per l'integrale Vector II, calotta realizzata in HPFC. La ventilazione è garantita dalle due prese d’aria superiori, mentre l'ampia visiera antigraffio è predisposta per il sistema antiappannamento Pinlock 70 Max Vision e non manca anche in questo caso il visierino parasole interno. Tutte le caratteristiche lato sicurezza viste sugli altri caschi della gamma LS2 tornano qui: il sistema di sgancio di emergenza, la fibbia micrometrica in metallo, il cinturino sottogola rinforzato e l'EPS multi-densità. Gli interni dell'Infinity II sono removibili e lavabili e, come gli altri caschi della gamma, è predisposto per l'installazione del LS2 Intercom 4X. Infinity II è disponibile in 4 taglie di calotta nelle misure dalla XS alla 3XL. Con un peso di 1.400 (+- 50 grammi) Infinity II è in vendita con un prezzo a partire da 189 euro, mentre per la versione con interfono Intercom 4X il prezzo è di 389 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/07/2024