LS2 vince la battaglia legale contro Shark

Un procedimento durato quattro anni quello tra LS2 e Shark, ora chiuso con la vittoria di LS2, che cambia nome. Ecco cosa è successo tra le due aziende produttrici di caschi (e non solo).

LS2 e Shark: la fine della battaglia legale

Oggetto del contenzioso tra LS2 e Shark la presunta violazione di brevetto – registrato nel 2005 dall'Azienda francese e in scadenza quest'anno – dei caschi modulari Convert e Valiant. Ma La Corte Suprema Spagnola ha respinto il ricorso del Marchio francese e sancito in via definitiva che non vi fu violazione. LS2 può quindi proseguire nel suo percorso, ''forte dell’originalità dei suoi prodotti e confermando la solidità del portafoglio internazionale di brevetti del Brand'', incluso quello del modello Valiant, riconosciuto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti.

LS2 cambia nome: LS2 Motogear Europe SLU

Ma le novità non sono finite e LS2, forte anche di questa affermazione, cambia nome in LS2 Motogear Europe SLU. Una nuova denominazione che porta con sé un duplice significato: da una parte l'esigenza di aprirsi sempre più al mercato europeo, dall'altra il voler offrire una gamma di prodotti a 360° per i motoclisti, con caschi, giacche, guanti, pantaloni, protezioni e accessori. In merito alle recenti novità si è espresso così Giuseppe Porcu, CEO di LS2 in Europa:''Il passaggio a LS2 Motogear Europe SLU simboleggia la nostra volontà di essere sempre più vicini al cliente europeo, adattandoci alle sue esigenze e all’evoluzione del mercato''.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/05/2025