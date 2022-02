San Valentino: LS2 celebra l'amore con caschi, giacche e pantaloni

LS2 propone per San Valentino una serie di capi di abbigliamento e caschi dedicati alla moto: ecco le idee regalo per tutte le tasche

San Valentino è alle porte e LS2 Helmets propone alcune idee regalo per l'occasione: una vasta gamma di prodotti tra caschi e abbigliamento per la moto. Scopriamo i prodotti per lei e per lui, da circa 150 Euro in su.

SAN VALENTINO: IL REGALO PER LEI

Le proposte di LS2 Helmets per la donna sono 3. Si tratta del casco FF902 Scope, della giacca Metropolis Evo e del jeans Dakota.

LS2 Helmets FF902 Scope

FF902 SCOPE

Definito con grande attenzione all’aerodinamica e con una silhouette moderna e accattivante, Scope è un casco modulare con visierino interno perfetto per tutte le donne amanti delle due ruote. È disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL. Il casco LS2 Scope ha un prezzo di 159 Euro nella versione monocolore e di 179 Euro nelle versioni grafiche.

LS2 Helmets Metropolis Evo

VEDI ANCHE

METROPOLIS EVO

Se quel che vi serve è una giacca lunga, a due strati e impermeabile, la Metropolis Evo è quella che fa al caso vostro. In grado di resistere sino a 5000 mm di colonna d’acqua, la giacca è al tempo stesso traspirante, perfetta per un utilizzo quotidiano. L’interno è costituito da una membrana tecnica estraibile, indispensabile per ottenere un maggiore isolamento, ideale per l’inverno e per le mezze stagioni. Il collare è in neoprene e in più c'è il cappuccio removibile. La Metropolis Evo è provvista di 2 tasche frontali – all’interno delle quali è presente una coulisse per poter stringere la giacca sulla vita – una sul petto e una interna. La giacca, realizzata in poliestere, è dotata di protezioni CE removibili su spalle e gomiti certificate EN1621-1: 2012 Livello 1 ed è dotata di omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA. Tutte le cerniere sono YKK. Metropolis Evo è disponibile per donna con taglie che vanno dalla XS alla 5XL con un prezzo di 179 Euro.

LS2 Helmets Jeans Dakota

JEANS DAKOTA

Il jeans Dakota è realizzato in cotone, poliestere e fibre aramidiche. Con 3 tasche posteriori e 2 tasche frontali promettono il massimo del comfort e della praticità in ogni occasione. Dotati di omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA presentano protezioni removibili e regolabili sul ginocchio omologate EN 1621-1:2012 Lev.1. La vestibilità è regular e il tessuto è elasticizzato per migliorare il fitting. Per lei taglie dalla XS alla 5XL e colori nero o azzurro jeans. Prezzo di 159 Euro.

SAN VALENTINO: IL REGALO PER LUI

Le proposte di LS2 Helmets per San Valentino dedicate all'uomo sono 3: il casco sportivo FF805 Thunder, la giacca Norway e il pantalone Norway.

LS2 Helmets FF805 Thunder

FF805 THUNDER

Il nuovo casco FF805 Thunder è un integrale interamente realizzato in carbonio, ideale per chi ama il mondo racing. Si tratta di un casco in 3 calotte, disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL. Prezzo a partire da 499 euro per la versione monocolore, 549 euro per la versione grafica, e 699 euro per quella con omologazione FIM.

LS2 Helmets: la giacca Norway

GIACCA NORWAY

La proposta touring di LS2 si chiama Norway, una giacca da viaggio che combina comfort e stile. Pannelli di ventilazione frontali, su maniche e schiena, cerniere YKK che permettono la canalizzazione dell’aria. All'interno piumino termico removibile e membrana waterproof traspirante, mentre il collare della giacca è realizzato in neoprene, per migliorare il comfort. Provvista di 5 tasche con chiusura zip, di cui 3 completamente impermeabili, la giacca Norway è realizzata in poliestere ed è dotata di protezioni estraibili CE su spalle e gomiti omologati EN1621-1: 2012 Livello 1 ed omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA. Non mancano infine la tasca posteriore per l’inserimento del paraschiena e la cerniera per l’aggancio dei pantaloni. Norway è disponibile solo per uomo nelle taglie dalla S alla 5XL, in nero e bianco e nero bianco e blu con inserti color rosso. Il prezzo è di 329 Euro.

LS2 Helmets: il pantalone Norway

PANTALONE NORWAY

La giacca Norway si può abbinare all'omonimo pantalone a 3 strati. Realizzato in poliestere è dotato di inserti che favoriscono la ventilazione – quando viene rimosso l’interno termico – e di inserti catarifrangenti su ginocchia e fianchi che aiutano a rendere più visibile il motociclista. Gli inserti elastici su interno coscia e ginocchia facilitano i movimenti, mentre le chiusure in velcro sulla vita lo rendono più avvolgente. Infine le protezioni sulle ginocchia sono regolabili in 3 differenti posizioni. Il pantalone, disponibile per uomo nelle taglie dalla S alla 5XL con colorazione grigio scuro, ha un prezzo di 199 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/02/2022