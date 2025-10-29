LS2 presenta tre nuovi caschi integrali, uno per ogni... tasca: Challenger 2, Storm 3 e Rapid 3

Il produttore spagnolo LS2 ha presentato tre nuovi caschi integrali, differenti tra loro per prezzo, raffinatezza dei materiali e ricchezza delle soluzioni. Sono già in vendita.

Rapid 3 è il modello meno costoso con un prezzo che parte da 99 euro. Ha calotta in HPTT (miscela di polimeri termoplastici) e un peso indicativo di 1.350 grammi. È disponibile in otto taglie (dalla XXS alla XXXL) con tre diverse misure di calotta. Ha chiusura con fibbia micrometrica, due prese d'aria frontali e due estrattori posteriori, deflettore del respiro, interni rimovibili e lavabili, deflettore sottogola, visiera con sgancio rapido predisposta al montaggio di Pinlock 70.

È proposto in 19 varianti di colore, 4 monotinta e le restanti grafiche (con prezzo di 119 euro).

LS2 Rapid 3, la visiera ha lo sgancio rapido

Storm 3 ha caratteristiche superiori e ha prezzo che parte da 199 euro. Ha calotta in KPA (miscela di polimeri termoplastici ad alte prestazioni) e un peso indicativo di 1.600 grammi. È disponibile in otto taglie (dalla XXS alla XXXL) con tre diverse misure di calotta. Ha chiusura con fibbia micrometrica e sistema di sgancio d'emergenza, due prese d'aria frontali e due estrattori posteriori, deflettore del respiro, interni rimovibili e lavabili, deflettore sottogola magnetico, predisposizione per interfono, visiera con Pinlock 70, sgancio rapido e pulsante di sblocco, visierino parasole.

È proposto in 17 varianti di colore, 3 monotinta e le restanti grafiche (con prezzo di 219 euro).

LS2 Storm 3, la calotta è in KPA (miscela di polimeri termoplastici ad alte prestazioni)

Challenger 2 è il modello top, tra quelli appena lanciati da LS2. Il suo prezzo parte da 329 euro. Ha calotta in HFPC (composito termoplastico rinforzato con fibre) e un peso indicativo di 1.500 grammi. È disponibile in otto taglie (dalla XXS alla XXXL) con tre diverse misure di calotta. Ha chiusura con fibbia micrometrica e sistema di sgancio d'emergenza, due prese d'aria frontali e due estrattori posteriori, deflettore del respiro, interni rimovibili e lavabili, fodera Coolmax (un tessuto tecnico usato per migliorare traspirabilità e gestione dell’umidità), deflettore sottogola magnetico, predisposizione per interfono, visiera con Pinlock 120, sgancio rapido e pulsante di sblocco, visierino parasole.

È proposto in 15 varianti di colore, 4 monotinta e le restanti grafiche (con prezzo di 359 euro).

LS2 Challenger 2, 15 varianti di colore delle quali 4 monotinta

