Moto novità 2026

Kawasaki annuncia il prezzo di Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026

26/01/26

10 minuti fa - Scopriamo quanto costano le Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026

Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026, andiamo alla scoperta dei prezzi delle due sport-touring di Akashi

Kawasaki annuncia i prezzi di Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026 – vi abbiamo raccontato qui novità e colori dei nuovi model year –, scopriamo quindi quanto costano le due sport touring di Akashi.

Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026: prezzi

Le Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026 sono proposte con prezzi rispettivamente di 15.140 euro e 16.890 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2026
