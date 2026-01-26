Kawasaki annuncia il prezzo di Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026

Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026, andiamo alla scoperta dei prezzi delle due sport-touring di Akashi
Kawasaki annuncia i prezzi di Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026 – vi abbiamo raccontato qui novità e colori dei nuovi model year –, scopriamo quindi quanto costano le due sport touring di Akashi.
Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026: prezzi
Le Kawasaki Ninja 1100 SX e Ninja 1100 SX SE 2026 sono proposte con prezzi rispettivamente di 15.140 euro e 16.890 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.
Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2026
