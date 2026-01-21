Alcuni interfono hanno la funzione di chiamata d'emergenza, in caso di incidente; possono salvare la vita

I sistemi di interfono per moto possono rendere i viaggi molto più piacevoli, che si tratti di ascoltare musica, podcast, seguire la navigazione o chiacchierare con i compagni di smanettata. Negli ultimi anni sono diventati un accessorio tecnologico apprezzato da milioni di motociclisti. Sono anche utili per migliorare la sicurezza: chi è in testa al gruppo può avvisare gli altri di ostacoli, buche, sporcizia sull'asfalto.

Proprio in tema di sicurezza, nell’ultimo anno o due molti sistemi interfono hanno fatto un vero e proprio balzo in avanti con l'implementazione della chiamata automatica d'emergenza in caso di incidente. E a meno di un mese dall'inizio del 2026, secondo la testata inglese Visor Down, esiste già una testimonianza diretta di come tale funzione possa essere efficace.

Gli interfono con chiamata d'emergenza possono salvare la vita, in caso di incidente. Cardo ha questa funzione

Il motociclista americano Dustin Hayes stava guidando in Arizona quando ha avuto un incidente. Non si sa cosa l'abbia causato, ma poco importa. Ciò che conta è quello che è successo dopo. Dustin stava utilizzando un interfono bluetooth Cardo, uno dei marchi leader nell’integrazione di sistemi di rilevamento e avviso di incidente. Il sistema ha funzionato come promesso, inviando immediatamente alla moglie di Hayes un messaggio di testo di allerta insieme a una posizione precisa sulla mappa.

Gli interfono con funzione di chiamata d'emergenza possono salvare la vita. Ecco la testimonianza di un motociclista americano

Hayes era finito oltre una recinzione a bordo strada ed era invisibile alle auto in transito. Se Cardo non avesse avvisato la moglie e fornitole la sua posizione, non è dato sapere quando sarebbe stato trovato. La tempistica è fondamentale per i soccorsi, tanto più quando l'infortunio è grave. Hayes si trova in coma farmacologico e ha riportato serie lesioni. Per lui, il percorso di recupero sarà lungo: ma almeno è iniziato. Fosse stato sprovvisto di interfono con questa funzionalità salvavita, non è certo che le cose sarebbero andate nello stesso modo.

VEDI ANCHE