Costa un botto il casco da bici fatto... d'aria

Lo gonfi e ti protegge, poi, quando hai finito, lo sgonfi, lo ripieghi e lui occupa pochissimo spazio: appena il 10% del volume che ha da gonfio. Meno di un pc portatile, per capirci. Si tratta di Ventete aH-1 ed è un nuovo casco pneumatico per la bici in arrivo dalla Svizzera, che è un vero contentrato di tecnologia e di inventiva (quasi meglio degli orologi a cucù!). Ma che costa caro: 420 euro. E non solo perché è innovativo. Ti spiego il trucco.

Ventete aH-1: prova di impatto rotazionale

VEDI ANCHE

FRESCO E LEGGERO Completamente certificato secondo gli standard di test dell'UE e del Regno Unito (BS EN 1078:2012 + AI:2012), l'aH-1 è costruito in nylon ad alta tenacità, tri-laminato per ottimizzare la resistenza allo strappo e all'abrasione. Rinforzi in fibra di vetro in ciascuna camera d'aria forniscono poi una maggiore robustezza e l'imbottitura interna è realizzata in uno speciale polimero chiamato Rheon, che l'azienda definisce ''non newtoniano'' e che fornirebbe, a detta del costruttore, una maggiore protezione contro gli impatti ''rotazionali'' (per capirci, un fluido ''non newtoniano'' diventa tanto più viscoso e quindi compatto quanto più è forte la sollecitazione a cui viene sottoposto). Il design, infine, è stato studiato per una ventilazione migliore di quella dei caschi da bici tradizionali in schiuma, e il peso non supera i 465 g in taglia M.

Ventete sH-1: il casco da bici pneumatico gonfio e ripiegato

POMPA ELETTRICA INCLUSA NEL PREZZO Quello che più stupisce - anche se non dovrebbe - è che questo casco abbia anche un indicatore di pressione integrato e qui ci avviciniamo al motivo per cui ha un prezzo di ben 420 euro. Se ci pensi è logico che, per una protezione ottimale, la pressione nelle camere d'aria debba raggiungere un valore ben preciso: come i palloni da calcio, che rimbalzano male se non sono gonfiati a dovere. Ed ecco che aH-1 è fornito di serie di una mini pompa elettrica ricaricabile, tramite presa USB, capace di gonfiarlo in 30 secondi circa, e che pesa appena 190 g. La pressione massima di 120 psi e l'autonomia della batteria gli consentono di gonfiare il casco 5 volte prima di aver bisogno di una ricarica, oppure di gonfiare una coppia di pneumatici da bici: versatile! Disponibile in tre taglie e nel solo colore nero, il casco aH-1 lo trovi sul sito ufficiale di Ventete.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2024