Powerstage, TK01-RR, Mig-S, Futa: le e-bike Ducati in vendita sul sito di Thok

Belle, esclusive, cool, le e-Bike Ducati realizzate in collaborazione con Thok (fin dal 2019) sono ora disponibili per l'acquisto sul sito Thokbikes.com (oltre che sul sito Ducati.com): ordini online, paghi con bonifico, carta o PayPal e la consegna è a domicilio, oppure presso il tuo negozio di fiducia. Non mancano opzioni di finanziamento (che per bici d'alta gamma come queste non è un assurdità) e la possibilità di ritirare la bici direttamente in fabbrica ad Alba.

Ducati Powerstage RR Limited Edition, motore Shimano da 85 Nm

PER L'OFFROAD Nel momento in cui scrivo, la gamma delle bici di Borgo Panigale disponibili sul sito Thok comprende cinque modelli. Due di essi sono dedicati all'enduro: si parte con la TK01-RR con telaio in alluminio, dal prezzo di 6.690 euro, a cui si affianca la ben più esclusiva Powerstage RR con telaio in carbonio che viene 11.990 euro: pari la potenza di 250 W per 85 Nm di coppia, ma chiaramente la Powerstage ha una componentistica più pregiata.

VEDI ANCHE

Ducati Mig-S 2022: si rinnova anche la e-MTB

PER LA MONTAGNA Molto più accessibile la Mig-S, destinata all'impiego all-mountain in virtù di geometrie telaistiche sviluppate ad hoc. Senza differire quanto a potenza e coppia, mette sul piatto un telaio in alluminio, ma un peso di 23,5 kg allineato con quello della Powerstage RR in carbonio: al prezzo, però, di soli 3.990 euro.

Ducati Futa All Road

PER L'ASFALTO Gli ultimi due modelli Ducati powered by Thok che troviamo sul sito sono destinati all'impiego stradale e parliamo di Futa, negli allestimenti AXS e All Road, che ha un manubrio e pneumatici più adatti a un uso granturistico. Entrambe vantano un peso di 12,3 kg e un motore capace di 250 W e 42 Nm. Pure il prezzo è identico: 5.490 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2024