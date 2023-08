Enduro senza compromessi: Ducati Powerstage RR Limited Edition

Prodotta in tiratura limitata, la prima e-MTB di Borgo Panigale completamente in carbonio nasce per i puristi delle corse in montagna

Si amplia la gamma di mountain bike elettriche di Ducati per il 2024: nelle scorse settimane è infatti stata presentata la Powerstage RR Limited Edition, il modello da enduro più esclusivo - e costoso - mai realizzato dalla casa di Borgo Panigale, che già dal nome lascia intendere la sua vocazione estrema. Si chiamano Powerstage infatti le nuove speciali introdotte di recente nelle corse di e-enduro, e che aggiungono alle prove in discesa anche un percorso tecnico in salita, per mettere alla prova tanto le abilità degli atleti quanto le capacità prestazionali della bicicletta.

Ducati Powerstage RR Limited Edition, visuale laterale

Il telaio è interamente in fibra di carbonio, testato a lungo sui percorsi più tecnici e impegnativi, con una disposizione degli strati di carbonio e intrecci delle fibre sui punti soggetti a maggior sollecitazione; in particolare, è stata data grande attenzione allo sterzo (con angolo di 64°), al carro posteriore e alla zona del motore, rinforzata da due nervature. Pulito il disegno del telaio, con i passaggi interni dei cavi (utile, oltre che esteticamente appagante), che si caratterizza anche per il carro posteriore asimmetrico, che migliora la trazione in salita. La livrea è stata disegnata da Aldo Drudi in collaborazione con il Centro Stile Ducati, e si ispira alle Desmosedici GP23 del team ufficiale.

Ducati Powerstage RR Limited Edition, il motore centrale Shimano EP801

Disposto al centro, tra i pedali, il motore è lo Shimano EP801 da 250 Watt di potenza e 85 Nm di coppia, con due profili di assistenza: “long ride”, per favorire l’autonomia nei giri lunghi e “fast ride”, per le massime prestazione su percorsi più brevi. La app di Shimano “E-Tube Project” permette comunque di creare profili personalizzati di gestione dell’assistenza elettrica. La batteria estraibile, sempre Shimano, ha una capacità di 630Wh, ed è posizionata all’interno del downtube.

Ducati Powerstage RR Limited Edition, l'ammortizzatore posteriore

La forcella anteriore è una Öhlins RXF38 m.2 ad aria con escursione da 180 mm, mentre al posteriore troviamo un ammortizzatore a molla Öhlins m.2 con tecnologia TTX ed escursione di 170 mm. Entrambi sono regolabili in estensione e compressione, alle alte e basse velocità. Il cambio è il wireless SRAM GX AXS a 12 rapporti, mentre i potenti freni Braking First con leve personalizzate Ducati Corse hanno dischi da 203 mm. Le ruote in carbonio Crankbrothers Syntesis hanno misure da 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore, e montano pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore. La sella Fizik ha un porta attrezzi integrato ed è montata su un reggisella telescopico.

Come il nome lascia immaginare, la Powerstage RR Limited Edition avrà una produzione limitata a 230 esemplari numerati. Il prezzo è esclusivo come la bicicletta: 11.990 euro.

Ducati Powerstage RR Limited Edition, per i puristi della montagna

LE DICHIARAZIONI “Il progetto sulle biciclette a pedalata assistita Ducati è nato con il lancio della MIG-RR, la prima e-mtb prodotta in collaborazione con Thok E-Bikes”, ha dichiarato Giorgio Favaretto, Head of e-Bicycle Business di Ducati. “Nel 2022 la gamma di e-bike è stata resa ancora più completa e performante. Oggi, con la nuova Powerstage RR, Ducati rafforza la sua presenza nel segmento delle e-mountain bike di fascia premium, rivolta a biker ancora più esigenti”.

Telaio Thok in fibra di carbonio UD Motore Shimano Steps EP801, 250 Watt, 85 Nm Display Shimano SC-EN600 LCD Batteria Shimano 630 Wh estraibile Forcella Öhlins RXF 38 m.2 Air, 180 mm Ammortizzatore Öhlins TTX22M m.2, 170 mm Freni Braking First, 2 pistoncini, dischi 203 mm Cambio SRAM GX Eagle AXS Lunar 12s Manubrio Renthal Carbonio Ruote Crankbrothers Synthesis, 29” x 31 mm, 27,5” x 35 mm Pneumatico anteriore Pirelli Scorpion Enduro S, TR, SmartGrip, HyperWall 29” x 2.6 Pneumatico posteriore Pirelli Scorpion E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall, 27.5” x 2.6 Sella Fizik Alpaca Tool Carrier Misure M, L, XL Prezzo 11.990 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/08/2023