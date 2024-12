Shark OXO: prova e unboxing del nuovo casco modulare flip-back

Scopri il casco modulare Shark OXO: prova, caratteristiche, taglie e prezzi del nuovo flip-back pensato per lunghi viaggi e non solo

Il casco modulare flip back Shark OXO è l’ultima novità del produttore francese, che prosegue la lunga tradizione di caschi modulari flip-back per motociclisti che ricercano, oltre alla sicurezza, anche la praticità. In questa puntata del nostro format “Motorunboxing” troverete le sue caratteristiche tecniche, le tecnologie, taglie e prezzi ma soprattutto la prova. È una valida alternativa al vostro? Scopriamolo insieme.

Shark OXO: con la mentoniera dietro la calotta è come indossare un jet

Come funziona il meccanismo di apertura della mentoniera?

Dopo averlo provato un po’ in tutti i contesti, dalla città alle autostrade, fino alle curve, posso dire che il nuovo Shark OXO non ha deluso le aspettative: il sistema flip back, che consente di trasformare il casco da integrale a jet, è pratico e più intuitivo da utilizzare rispetto al precedete meccanismo.

Visibilità e ventilazione del modulare flip-back

Ovviamente in configurazione jet offre buona visibilità, che si conferma anche quando si usa il casco integrale; parte del merito va riconosciuto alle visiere di ottima qualità, certificate in classe ottica 1. Le prese d’aria sono solo due, quella sulla mentoniera nemmeno troppo grande, ma il flusso d’aria riesce comunque ad essere adeguato per la maggior parte degli utilizzi, considerando anche che se il caldo si fa torrido si può sempre viaggiare “en plain air”.

Comfort nell'uso turistico, come si comporta?

VEDI ANCHE

Il peso ben bilanciato riduce l’affaticamento del collo, un vantaggio apprezzabile per chi percorre centinaia di chilometri. Piacevoli al tatto gli interni, quasi vellutati, che trasmettono una piacevole sensazione di qualità.

Calotta e sistemi di sicurezza

Shark OXO: il nuovo casco modulare è omologato ECE22.06

Il Shark OXO è dotato di una calotta realizzata in policarbonato Lexan, un policarbonato evoluto che garantisce – stando al costruttore - un corretto equilibrio tra leggerezza e resistenza. È omologato secondo l’ultima normativa ECE22.06 ed è disponibile in sei diverse taglie (XS-2XL) e due misure di calotta. Il sistema di sblocco della mentoniera è stato riprogettato, ora si muove su una più intuitiva traiettoria sferica anziché ellitica, scelta avvalorata anche dai feedback raccolti dai clienti Shark di caschi modulari .Con omologazione doppia P/J, il Shark OXO soddisfa i requisiti di sicurezza sia in configurazione integrale che jet, rendendolo un casco modulare estremamente versatile. Il sistema di chiusura è di tipo micrometrico, pratico da usare per chi usa il casco quotidianamente.

Le visiere: pinlock e visierino parasole

La visiera principale è antigraffio e predisposta per il sistema antiappannamento Pinlock, incluso nella confezione, utile per chi usa la moto anche in inverno e con condizioni meteo sfavorevoli. Inoltre, il casco è dotato di una visiera parasole integrata, azionabile tramite un pratico comando laterale, con rientro a “scatto” del visierino alla pressione del pulsante dedicato, che si rivela utile in condizioni di luminosità variabile.

Shark OXO: chi indossa occhiali apprezzerà senz'altro il sistema Easy fit

Gli interni del Shark OXO sono completamente removibili e lavabili, realizzati con tessuti di alta qualità, con trattamento antibatterico e antiallergico, oltre che piacevoli al tatto. Con il sistema Easy Fit, poi, chi ha l’obbligo di guida con gli occhiali o semplicemente preferisce al visierino i suoi occhiali da sole, le astine di questi non vanno a creare fastidiosi punti di pressione, una soluzione sempre più diffusa ma sempre molto utile.

Il Shark OXO non delude nemmeno sul fronte tecnologico. Il casco è predisposto per l’installazione del sistema di comunicazione Bluetooth Sena omologato, che consente di restare connessi durante il viaggio. Grazie a questa opzione, è possibile ascoltare musica, rispondere alle chiamate e utilizzare il navigatore GPS senza dover togliere le mani dal manubrio.



Shark OXO: le visiere a specchio sono accessori per la personalizzazione

Shark OXO è proposto in una vasta gamma di opzioni, che spaziano dai classici nero opaco e bianco lucido a combinazioni più audaci, come grafiche sportive e finiture metallizzate, abbinabili anche a visiere colorate in tinta. I prezzi partono da 399,99 euro e variano in base alla colorazione scelta. Non vi resta che andare in un negozio e provare il nuovo casco modulare flip-back di Shark.