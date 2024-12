Shark OXO: ecco com'è fatto il nuovo modulare flip-back

Shark ha presentato oggi il nuovo Oxo, un casco modulare flip-back che prende il posto dell’attuale EVO GT. Scopriamo insieme com’è fatto e quando arriverà sul mercato.

Shark OXO, con la mentoniera dietro è più aerodinamico di un normale modulare

CARATTERISTICHE Il nuovo Shark Oxo, come il suo predecessore, conserva la peculiarità della mentoniera che va a posizionarsi dietro la nuca quando si viaggia in modalità jet, con vantaggi in termini di aerodinamicità e confort. Rispetto al passato, per renedere l’apertura più immediata, la traiettoria è circolare e non più ellittica, un gesto più immediato – stando a quanto afferma il produttore – mentre per azionare il meccanismo è stato rivisto il comando, che ora necessita l’azione combinata di pollice e indice. La calotta è realizzata in policarbonato Lexan ed è disponibile in due diverse misure, la più piccola dedicata alle taglie XS-M, la grande L-3XL. Il nuovo Oxo è omologato secondo la più recente normativa ECE22.06, oltre che P/J. Il cinturino è di tipo micrometrico.

Shark OXO, l'interfono integrato e omologato (come richiede la ECE22.06) è fornito da Sena

COMFORT E BENEFIT Il nuovo Shark Oxo potrà contare su una doppia presa d’aria (mentoniera e sommità della calotta) e un estrattore nella parte posteriore per offrire a chi lo indosserà una buona ventilazione. Le visiere sono entrambe in classe ottica, per evitare distorsioni, con quella parasole facilmente azionabile tramite comando a slitta sul lato inferiore sinistro e pulsante automatico per farla ritrarre in pochi istanti. Completano la dotazione la lente anti-appannamento Pinlock 70 e la predisposizione per l’interfono Bluetooth sviluppato con Sena.

Shark OXO Sikter oro/verde

PREZZO E COLORI Shark Oxo sarà disponibile in 11 varianti cromatiche, tra tinte unite e grafiche, il prezzo al pubblico sarà di 399,99 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/12/2024