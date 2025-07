Interfono moto low cost: prova e unboxing dei Twiins, i migliori per qualità prezzo?

Interfono per moto: croce e delizia per ogni motociclista. C’è chi lo ama, lo considera un’estensione della propria vita social e lavorativa. E c’è chi invece preferisce il rombo del motore, il fruscio del vento e il silenzio della strada. Confesso: anch’io ero tra questi ultimi. Ma dopo aver provato gli interfoni moto Twins, mi sono un po’ ricreduto. Ecco perché.

Interfono sì o no? Vi racconto la mia esperienza

Uso spesso la moto anche per lavoro, e capita di dover rispondere a telefonate importanti al volo. Nel mio periodo di ''convivenza'' con Twins, ho gestito gli impegni di lavoro, ascoltato musica e perfino azzeccato ogni svolta senza perdermi per le viuzze e i sensi unici del centro, un successo su tutta la linea. Onestamente, ora che sono tornato a non usare interfoni ammetto di sentirne la mancaza.

Facilità d’uso: pairing istantaneo

Una delle cose che mi ha colpito subito è la semplicità di configurazione. Per collegare l’interfono Twins allo smartphone, basta tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. Parte la modalità pairing e nel giro di pochi istanti siete connessi. Da lì via libera a navigazione GPS vocale, musica preferita, telefonate chiare anche in movimento.

Qualità audio: si sente (quasi) come in salotto

Interfono moto Twiins, il design è compatto

A tal proposito, la qualità del suono è buona fino a 100 km/h, ma devo dire che anche a velocità autostradali sono riuscito a parlare e ascoltare i miei interlocutori senza problemi. Gli altoparlanti integrati lavorano bene, e anche il microfono si comporta in modo più che dignitoso, considerando che non parliamo di dispositivi di fascia premium.

Un consiglio? Regolate il volume in base al casco che usate: se è poco insonorizzato - come il casco jet che uso nel quotidiano - alzate un po’. Ma in generale la potenza audio è più che sufficiente.

Montaggio semplice e veloce

Interfono moto Twiins, li abbiamo utilizzati anche durante la nostra comparativa

Un altro punto a favore? Il montaggio. Bastano 3 minuti: due speaker nei vani del casco, microfono e cavetto ben nascosti sotto i guanciali, ed è fatta. Non serve fissare unità esterne o rischiare di rompere incavi fragili come crackers: se il casco è integrale, poi, da fuori non si nota nemmen... un dettaglio non secondario se ci tenete allo stile e alla puliia estetica del vostro outfit..

E grazie all’omologazione ECE 22.06 UA, questi interfoni possono essere montati su qualsiasi casco che supporta questa normativa. Io, ad esempio, li ho installati su uno Schuberth Concept durante una nostra comparativa.

Funzionalità principali: tutto il necessario, senza fronzoli

Interfono moto Twiins, la confezione è minimal ma completa

La gamma Twins offre tutto quello che serve a un motociclista moderno anche se non utilizza la più complessa ed evoluta tecnologia mesh. Per dialogare con lo smartphone o un'altro intercom il protocollo è quello Bluetooth, con un raggio d'azione fino a 10 metri (più che sufficiente per guidatore e passeggero). Se siete amanti dei giri in moto di gruppo e non volete rinunciare alla possibilità di interagire con i vostri compagni di viaggio c'è la possibilità di connessione pressoché infinita tramite Smart Button (opzionale), da montare sul manubrio, compatibile con l’app Zello per comunicare con altri motociclisti anche a lunga distanza.

Autonomia e ricarica: zero stress

Anche l’autonomia è ben studiata:

1 ora di utilizzo con 20 minuti di ricarica

Ricarica completa in 2 ore

8 ore di conversazione

Fino a 65 ore in standby

Tutto tramite cavo USB-C incluso nella confezione. Perfetto per chi usa la moto ogni giorno: una ricarica veloce in ufficio e sei pronto per il ritorno a casa.

Prezzi: accessibili e modulabili

Interfono moto Twiins: una vera e propria gamma, con diverse opzioni d'acquisto

La gamma Twins si adatta a tutte le tasche. Ecco com'è organizzata la gamma con i relativi prezzi:

€99 – Solo interfono

€129 – Interfono + Smart Button

€189 – Coppia di interfoni

€249 – Pacchetto completo (doppio interfono + Smart Button)

Un investimento ragionevole, per un accessorio che - come ho avuto modo di testare sul campo - ti facilità la vita sotto tanti punti di vista.

Conclusioni: pro o contro l’interfono in moto?

Io ero scettico. Ora ne sento la mancanza. L’interfono per moto, specialmente se semplice e ben fatto come quelli della linea Twins, non toglie nulla al piacere della guida. Anzi, aggiunge praticità e sicurezza.

E voi? Siete pro o contro l’interfono in moto? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della linea Twins: prezzo adeguato? Funzionalità sufficienti? Avreste voluto qualcosa in più?

