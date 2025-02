Arriva il casco da moto "smart": AI, videocamere, sensori collisione, head-up-display, interfono

''Smart helmets'' o caschi da moto intelligenti: l’applicazione di varie tecnologie a oggetti di uso comune si fa sempre più capillare ed è arrivato il momento di parlare anche di loro. Hanno infatti il via a fine febbraio le consegne dei primi esemplari dei caschi dell’azienda americana Intelligent Cranium Helmets (ICH), nome tutt’altro che fantasioso ma per nulla equivocabile che significa letteralmente “caschi cranici intelligenti”.

ICH iC: visibile il dettaglio del sensore di prossimità

Cos’è uno “smart helmet”?

Nell’idea di ICH, è intelligente quel casco che, grazie al supporto tecnologico, ovvia ad alcuni limiti dei dispositivi di sicurezza tradizionali. Nello specifico, l’azienda ha lavorato per migliorare sicurezza, comfort, praticità.

Il casco con l’intelligenza artificiale

Quello della sicurezza è uno degli ambiti sui quali è stata posta la maggior attenzione. I caschi iC (questo il nome dei modelli, declinati in quattro livelli di allestimento) sono dotati di due telecamere posteriori che offrono un campo visivo di 240° di ampiezza. Le immagini, registrate a 60 fps, vengono proiettate su di un head-up-display ad alta risoluzione (full HD), a colori, sul quale si può visualizzare anche la navigazione cartografica. L’interfaccia tra lo smartphone e il casco è Android Auto o Apple Carplay.

ICH iC: ecco cosa si vede sull'head-up-display

Calotta in carbonio e kevlar

Presenti sul casco anche LED di segnalazione che si attivano nelle situazioni di emergenza e sensori di prossimità che sorvegliano le zone cieche. L’intelligenza artificiale capisce le situazioni di pericolo e avvisa il pilota, oltre a rilevare un incidente e chiamare il numero d’emergenza. Naturalmente ha a che fare con la sicurezza anche la capacità di resistere agli impatti. Gli iC sono realizzati in fibra di carbonio e kevlar e sono omologati secondo gli standard DOT, SNELL, M2025D, ECE 22.06. Qui, come nascono alcuni dei migliori caschi in carbonio.

ICH iC: presente una striscia di LED che si accendono in caso di situazione d'emergenza

Cancellazione rumore e visiera fotocromatica

Al fine di migliorare il comfort di marcia, l’azienda ha dotato gli iC di un software di cancellazione del rumore che sfrutta il sistema di altoparlanti integrato. Inoltre, le versioni più costose sono equipaggiate con visiera fotocromatica – si scurisce quando c’è molta luce ambientale, diventa chiara quando la luminosità è poca.

Protezione dai furti e action cam

Al fine di scoraggiare i furti, ICH può inibire a distanza le varie funzionalità; ma fintanto che il casco si trova nelle mani del legittimo proprietario, questo può registrare su microSD video ad alta risoluzione (e audio) attraverso una action cam frontale (2k/30 fps o 4k/60 fps a seconda delle versioni). Integrato anche un sistema di interfono con tre standard di comunicazione: bluetooth mash, ptt, unlimited range. Il casco viene inoltre fornito con una pulsantiera da applicare al manubrio, attraverso la quale si comandano in modo wireless (senza collegamento fisico) le varie funzionalità. Addirittura, è possibile gestire molte funzioni attraverso comandi vocali.

ICH iC: la vista frontale con dettaglio degli altoparlanti interni e dell'head-up-display

Quattro versioni, altrettanti allestimenti

Gli iC si possono ordinare sullo shop online del sito ufficiale e il loro prezzo è da intendersi spedizione inclusa, a meno che si voglia scegliere un corriere più rapido di quello previsto. Sono disponibili in quattro livelli di allestimento: iC-Re (605 euro), iC-R (1.085 euro), iC-Rs (1.560 euro), iC-Rs+ (1.720 euro). Qui di seguito, le caratteristiche del più economico e del più costoso.

iC-Re

Head-up-display con navigazione e connessione Android Auto e Apple Carplay

Sensori di prossimità con AI

Rilevamento incidente e chiamata d’emergenza

Interfono con un protocollo di comunicazione (bluetooth)

Comandi vocali

Controlli da manubrio

Slot per microSD con capacità fino a 64 Gb

Sistema di riduzione rumore

iC-Rs+

Tutto quanto previsto da iC-Re

Head-up- display con navigazione, connessione Android Auto e Apple Carplay, proiezione della visione posteriore

Interfono con tre protocolli di comunicazione

Slot per microSD con capacità fino a 256 Gb

Action camera frontale (1080p/60 fps)

Doppia camera posteriore per un campo visivo di 240 gradi

Visiera fotocromatica

Sistema deterrente per furti

ICH iC: la vista posteriore con la doppia camera

I possibili svantaggi dello smart helmet

Uno degli aspetti sui quali i tradizionali costruttori di caschi pongono sempre molta attenzione è il peso. La testa – non dovrebbe servire ricordarlo – si trova in alto, in una posizione tutt’altro che favorevole a livello di sollecitazioni dovute alle accelerazioni, alle asperità. La battaglia si gioca sugli etti: alla fine di una lunga giornata di guida, aver indossato un casco di 1.400 grammi o 1.600 o 1.800 può fare la differenza in termini di indolenzimento dei muscoli del collo e di sollecitazioni al nervo cervicale. ICH non dichiara il peso dei suoi caschi “smart”; crediamo tuttavia che i vari dispositivi aggiuntivi incidano in modo non trascurabile. È questo un parametro di cui tenere conto, e sul quale vi daremo notizie nel momento in cui le avremo.

Pubblicato da Fabio Meloni, 23/02/2025