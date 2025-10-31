KL Brera +, a EICMA 2025 uno scooter a ruote basse davvero accessibile

Il nuovo KL Brera + 125 debutta a EICMA 2025: compatto, protettivo e sotto i 2.500 euro, ha il parabrezza regolabile

Per chi cerca uno scooter protettivo e dal prezzo accessibile, a EICMA 2025 debutta il KL Brera + 125, che per meno di 2.500 euro non promette rivoluzioni, ma fa tutto quello che deve.

La linea è filante e sportiva; comoda la sistemazione per il passeggero. Nel vano sotto sella, poi, trovano posto un casco integrale e magari qualcos’altro.

Il parabrezza regolabile, poi, è una di quelle attenzioni che non ti aspetti su uno scooter low cost: utile quando piove, o quando il vento decide di rovinarti la piega (dei capelli).

KL Brera + 125 ha il parabrezza regolabile

Tecnica e prezzo del KL Brera +

Sotto la ''carrozzeria'' lavora un monocilindrico 4 tempi di 125 cc, capace di 9,8 CV e 9,6 Nm di coppia. Il peso di 137 kg in ordine di marcia, combinato con le ruote da 13 pollici, aiuta nella maneggevolezza, e la sella a 800 mm permette di toccare terra senza ansie anche a chi non è un pivot.

Il prezzo? 2.490 euro (IVA inclusa, F.C.), una spesa che fa del KL Brera + una delle proposte più concrete tra i modelli a ruote basse in vendita al momento. Per spendere meno, restando in casa, scopri il KL B-Tre a ruote alte: costa solo 2.090 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2025