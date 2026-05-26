Voyah Taishan X8: il SUV cinese da 3 tonnellate salta da una rampa e...

Un video mostra il nuovo sport utility plug-in alle prese con uno stunt da cinema. Non si tratta solo di marketing, ma di un test brutale per verificare la rigidità strutturale e la sicurezza del pacco batterie.

Uno stunt da cinema che nasconde un test vero

Dalle parti di Pechino amano fare le cose in grande, specialmente quando si tratta di dimostrare la robustezza di una vettura. Se frequenti i social network, ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in video di SUV cinesi impegnati in stunt estremi, talvolta con risultati non proprio esaltanti.

Questa volta, però, il copione è diverso. Sotto i riflettori c'è la Voyah Taishan X8, un colosso plug-in hybrid che ha letteralmente staccato le ruote da terra. Dietro questo volo spettacolare c'è una sessione di verifiche ingegneristiche decisamente severa, mirata a valutare la deformazione della scocca e il comportamento della meccanica sotto stress massimo.

I numeri di un atterraggio violento

Lasciamo da parte le impressioni visive e analizziamo i dati tecnici del test, che descrivono lo sforzo meglio di qualsiasi aggettivo. La rampa utilizzata per il lancio è lunga più di 15 metri e alta due metri e mezzo, con un'inclinazione di circa 9 gradi.

Immagina la scena: un veicolo lungo 5,2 metri, con un peso a vuoto che sfiora le 2,8 tonnellate, aggredisce la pedana a una velocità costante di 100 km/h. Il risultato è una traiettoria aerea di oltre 20 metri coperta in appena 0,72 secondi.

Al momento del contatto con il suolo, l'impatto ha generato una forza d'urto stimata in circa 23 tonnellate. Considerando che la massa totale a pieno carico del mezzo può raggiungere i 3.250 kg, è evidente che i componenti del comparto sospensioni siano stati portati oltre i normali limiti di utilizzo.

Voyah Taishan X8: il SUV cinese plug-in hybrid vola verso il suo destino

Sospensioni a pacco ma la scocca tiene

Un urto di questa portata lascia inevitabilmente il segno. Guardando i dettagli del video si nota come la violenza della decelerazione faccia saltare alcuni pannelli del rivestimento dell'abitacolo e mandi i finecorsa delle sospensioni a battere violentemente.

Il conducente è uscito indenne dalla prova grazie alla presenza di sedili sportivi con cinture a quattro punti, ma l'aspetto che interessa di più i tecnici riguarda l'integrità del telaio. La struttura portante non ha ceduto e i montanti principali hanno conservato la loro forma originale.

Elemento ancora più critico, il posizionamento del pacco batteria da 65 kWh e l'architettura del pianale con passo di 3,09 metri non hanno evidenziato lesioni, scongiurando il pericolo di un cedimento strutturale del sistema elettrico.

Voyah Taishan X8: l'atterraggio del SUV dopo il salto

L'obiettivo è spaventare i marchi tradizionali

Questo genere di esibizioni muscolari serve a lanciare un messaggio chiaro ai mercati occidentali. I costruttori asiatici emergenti stanno progressivamente erodendo quote di mercato a colossi storici come Toyota e Honda in patria, e ora puntano con decisione all'espansione globale.

Sviluppare veicoli con simili margini di tolleranza serve a dimostrare che queste automobili non puntano soltanto su schermi generosi e software evoluti, ma possiedono una solidità costruttiva pensata per resistere a situazioni limite.

La scheda tecnica di questo modello promette anche uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 5,5 secondi, ma dopo aver visto come digerisce un atterraggio del genere, i dati velocistici in rettilineo diventano quasi un dettaglio secondario.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/05/2026