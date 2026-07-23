L'ultima trovata di Porsche per promuovere la Cayenne elettrica [video]

Per promuovere la nuova Cayenne Electric — accreditata come la vettura stradale più potente mai prodotta dal marchio con i suoi 1.139 CV — la casa di Stoccarda è volata nel deserto del Mojave, in California, per un'esibizione decisamente insolita. Quantomeno per la forma del suo compagno di avventure.

Un ''compagno di corsa'' da record

Con il pretesto di verificare la stabilità ad alta velocità del SUV elettrico, Porsche ha coreografato alcuni lanci della vettura al fianco di Roc, il mastodontico velivolo della Stratolaunch: l'aereo a doppia fusoliera più grande del mondo, impiegato come piattaforma di lancio per velivoli ipersonici.

Teatro dello show, il Mojave Air and Space Port (che è vicino, ma diverso dalla location in cui sono state filmate le scene di Top Gun: Maverick con la Darkstar).

Al volante è salito l'ex pilota ufficiale Porsche Patrick Long, che ha spinto la Cayenne oltre i 250 km/h, affiancando l'aereo durante le fasi di decollo fino al momento del stacco da terra. Non solo: la vettura ha seguito l'aereo anche durante la fase di atterraggio, infilandosi nello spazio d'aria compreso tra le sue due fusoliere.

A bordo con i capi equipaggio

Un'operazione di questo tipo ha richiesto mesi di pianificazione ingegneristica e l'autorizzazione sul posto della FAA (la Federal Aviation Administration statunitense). La coordinazione doveva essere millimetrica.

Per questo motivo, sui sedili della Cayenne sono saliti anche Shauntel Williams e John McKinney, responsabili dell'equipaggio di terra di Stratolaunch, in collegamento radio costante con la cabina di pilotaggio dell'aereo.

Come ha spiegato lo stesso Patrick Long, la parte più complessa non è stata scatenare la cavalleria elettrica, ma calcolare il tempismo perfetto durante l'atterraggio. Le mole di un aereo come il Roc rendono difficile trovare punti di riferimento visivi sulla pista, rendendo fondamentale la guida via radio da parte del personale di volo seduto al suo fianco.

Aerodinamica e gestione della batteria

Come se fosse realmente necessario introdurre un aereo gigante nell'equazione, da Stoccarda fanno sapere che i rilievi effettuati durante la prova hanno evidenziato una notevole stabilità di guida, favorita anche da una sorta di sacca d'aria aerodinamicamente pulita che si crea proprio nella zona centrale compresa tra i due corpi dell'aereo (provaci tu a guidare a tutto gas in scia a un Airbus A380!).

Un altro aspetto interessante riguarda l'efficienza energetica: l'intero test, composto da quattro allunghi ad altissima velocità sulla pista del deserto, ha richiesto l'impiego di appena il 13% della carica della batteria. Segno che il sistema di gestione della potenza della Cayenne elettrica è in grado di reggere sollecitazioni massime senza incidere in modo drastico sulle riserve d'energia. Metti di dover inseguire il jet privato di un perfido villain nella tua carriera parallela di supereroe da fumetto...

VEDI ANCHE

Tags