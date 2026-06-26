Icaur V27 sfida la Defender: il nuovo SUV ibrido visto dal vivo

Se guardi le linee di questa Icaur V27, è probabile che ti venga in mente qualche suggestione legata al design Toyota. Ma, al di là dei richiami, questo è un SUV con una personalità estetica decisamente marcata, che vedremo circolare sulle strade italiane a partire da marzo 2027. Andiamo a scoprirlo nei dettagli del video più in basso.

Angoli da fuoristrada e ibrido range extender

Sotto il profilo geometrico, la vettura mette sul piatto quote interessanti per chi non si limita all'asfalto: parliamo di un angolo d'attacco di 24 gradi e di un angolo di uscita di 23 gradi. La vera particolarità, però, si nasconde sotto il cofano. Il powertrain scelto è un range extender con ricarica plug-in.

All'atto pratico, la trazione è al 100% elettrica, mentre il motore termico a bordo interviene esclusivamente con la funzione di generatore per ricaricare la batteria. È una soluzione tecnica che promette un'ottima efficacia in fuoristrada, poiché la fluidità dei motori elettrici permette di modulare la potenza al millimetro, massimizzando il grip sui fondi difficili.

Dimensioni importanti e tanta luce a terra

Come puoi notare dalle inquadrature, non si tratta di un'auto pensata per i parcheggi stretti delle nostre città. Le dimensioni sono importanti: 5 metri e 5 centimetri di lunghezza per 1,89 metri di altezza. Ma oltre a essere alta sopra, è alta anche sotto: la luce a terra di 224 mm ti mette al riparo dalle insidie dei percorsi accidentati e dagli ostacoli più pronunciati.

Abitacolo bicolore e soluzioni originali

Salendo a bordo, balza all'occhio una buona gestione dello spazio. L'ambiente è curato, caratterizzato da una configurazione bicolore e arricchito da cromature satinate che danno una bella sensazione visiva. Sul tunnel centrale trova posto il comando per gestire i drive mode, che mettono a disposizione ben 8 mappature differenti per adattare l'elettronica al fondo stradale.

Se ti soffermi sulle razze del volante, quegli spigoli vivi potrebbero ricordarti qualcosa di già visto. Molto particolare, invece, la scelta per il tetto panoramico: è diviso in due sezioni da un longherone centrale che integra le bocchette del sistema di ventilazione e l'illuminazione ambientale.

Bagagliaio ad armadio e posizionamento di mercato

La zona posteriore svela un bagagliaio decisamente capiente, al quale si accede tramite un portellone con apertura ad armadio. Nota di servizio: non è prevista una variante a sette posti. Se per qualunque motivo dovessi rimanere chiuso dentro il vano di carico, i progettisti hanno inserito un gancio di sicurezza interno per sbloccare meccanicamente la serratura.

La Icaur V27 dovrebbe proporsi sul mercato italiano con un prezzo inferiore a 60.000 euro, un posizionamento interessante se rapportato alla sostanza tecnica, alla mole della vettura, a un design davvero curato e all'elevata qualità percepita. Guardando le sue caratteristiche e i suoi numeri, un'icona come la Land Rover Defender deve impegnarsi per far valere il suo blasone.

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