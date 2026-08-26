Assetto Corsa EVO: novità e trailer video dell'Update 0.9

Disponibile l'Update 0.9 di Assetto Corsa EVO: arrivano i pit-stop obbligatori, gli Eventi Speciali e 3 nuove vetture. Le novità

505 Games e KUNOS Simulazioni alzano il livello di competizione con l'aggiornamento 0.9 di Assetto Corsa EVO. Tra le novità spiccano i pit-stop obbligatori, eventi speciali con classifiche mondiali e tre nuove vetture pronte a scendere in pista. Ma andiamo con ordine...

Se stai seguendo con attenzione il percorso di Assetto Corsa EVO, il nuovo aggiornamento rappresenta il passaggio più orientato al motorsport e all'agonismo visto finora. L'Update 0.9 introduce caratteristiche a lungo richieste dalla community dei simracer, spostando il focus dalla semplice ricerca del giro secco alla gestione completa della corsa.

La novità principale visibile direttamente dal menu di gioco riguarda gli Eventi Speciali, pensati per mettere a confronto i piloti virtuali in condizioni rigorosamente identiche. Ogni sfida combina una vettura specifica con un determinato tracciato, bloccando meteo e orario per azzerare le variabili ambientali.

I riscontri cronometrici vengono caricati su classifiche online permanenti suddivise in due modalità: la classica Hotlap, per chi cerca la prestazione pura nel singolo passaggio, e la Hotstint, dove a fare la differenza è la costanza di rendimento sul passo gara lungo una sequenza prolungata di giri.

Il vero salto di qualità per le gare online arriva con l'introduzione della sosta ai box obbligatoria nei server multiplayer. La velocità pura non è più l'unico fattore determinante: ora devi fare i conti con l'usura degli pneumatici, il consumo del carburante e il calcolo della finestra temporale per il rientro ai box. Tramite il display multifunzione a bordo (MFD), potrai regolare in tempo reale durante la gara il quantitativo di benzina da imbarcare, il tipo di mescola e le relative pressioni di gonfiaggio.

Il garage del simulatore si espande con tre aggiunte modellate con cura maniacale su dati reali: la Audi R8 LMS GT2, la Audi R8 V10 performance quattro e l'iconica Mazda RX-7 FD Spirit R (Type A) a motore rotativo.

Contestualmente, il team di KUNOS ha svelato un nuovo modello per gli pneumatici slick da gara, applicato a un'ampia gamma di vetture a ruote coperte (dalla Mazda MX-5 Cup alla leggendaria Ferrari F40). L'obiettivo dichiarato è offrire una risposta dinamica più coerente e un feeling al volante ancora più preciso.

L'aggiornamento comprende infine una revisione della risposta del Force Feedback, interventi di ottimizzazione al motore grafico e diverse correzioni destinate al comparto multiplayer. Assetto Corsa EVO è disponibile in versione Early Access per PC su Steam.

Fonte: Assettocorsa.gg

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