Assetto Corsa Competizione: le nuove livree in video

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno rilasciato un pacchetto di aggiornamento per Assetto Corsa Competizione, incentrato sulle vesti grafiche dell'ultima stagione agonistica. Si tratta del GT World Challenge 2025 Liveries Update, un contenuto mirato a rinfrescare l'aspetto estetico delle vetture che puoi iniziare a scoprire direttamente attraverso il trailer ufficiale.
Un aggiornamento gratuito per gli appassionati
La nota sicuramente più gradita di questa release è che l'aggiornamento viene offerto in modo completamente gratuito. Se possiedi il simulatore su PlayStation 5 o Xbox Series X/S, ti basterà accedere al rispettivo store digitale della tua piattaforma per avviare il download.
Il pacchetto introduce tutte le livree ufficiali delle auto che hanno preso parte al campionato 2025 GT World Series, consentendoti di aumentare il livello di realismo visivo durante le tue sessioni in pista e di replicare fedelmente le griglie di partenza della stagione reale, dall'inizio alla fine.
Ford Mustang GT3 in Assetto Corsa Competizione
Tutti i colori della stagione 2025
Nel video di presentazione puoi dare uno sguardo ravvicinato ai dettagli, ai colori e agli sponsor che caratterizzano le scuderie ufficiali. Tra le protagoniste del filmato si notano le vetture di spicco della categoria GT3, come la Ferrari 296 GT3 (compresa quella con la livrea Francorchamps Motors), la Porsche 911 GT3 R, la Mercedes-AMG GT3, la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 e l'ultima arrivata Ford Mustang GT3.
L'aggiornamento non introduce modifiche al modello di guida o alla fisica delle vetture, ma se ami correre con l'estetica perfettamente allineata al campionato reale, si tratta di un'aggiunta decisamente consigliata.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.