Assetto Corsa EVO: disponibile la Release 0.3 con nuove auto e nuovi circuiti

Avatar di Emanuele Colombo, il 28/08/25

3 ore fa - Assetto Corsa EVO Release 0.3: novità Early Access, multiplayer e Ferrari F2004

Disponibile la Release 0.3 di Assetto Corsa EVO: tutte le novità spiegate in video: dal multiplayer online alle nuove auto

Marco Massarutto, co-fondatore ed Executive Manager di KUNOS Simulazioni, ha svelato tutte le novità della Release 0.3 di Assetto Corsa EVO Early Access in un video condiviso su YouTube.

Si tratta di un aggiornamento importante, che segna l’ingresso del titolo nella fase iniziale del multiplayer online: fino a 16 giocatori in contemporanea, con capienza che crescerà progressivamente fino al numero massimo di vetture in pista.

Non solo: debutta anche il Custom Servers Portal, sviluppato insieme al SIATI (Swiss Innovative Arts & Technology Institute), oltre a un’anteprima del futuro Daily Racing Portal, realizzato in collaborazione con SimGrid.

Le novità principali della 0.3

  • Fisica rivista: nuovo modello per sospensioni e gomme, con damping a 1000 Hz

  • Audio rinnovato: sound dedicati per ogni auto, risposta basata sull’inerzia, backfire più realistici

  • Grafica e interfaccia: ottimizzazioni CPU/GPU, gestione VRAM migliorata, aggiornamenti in tempo reale per l’MFD (Multi-Function Display)

  • Nuovi contenuti: 9 auto aggiuntive (tra cui la leggendaria Ferrari F2004) e 2 circuiti laser-scanned, Spa-Francorchamps e Red Bull Ring

Chi non ha ancora acquistato Assetto Corsa EVO Early Access può farlo ora con uno sconto: l’accesso anticipato garantisce infatti tutti i contenuti futuri, inclusa la versione 1.0 completa, senza costi aggiuntivi. Visita la pagina dedicata su Steam.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2025
