È uscito Assetto Corsa EVO Release 0.7: le novità e il trailer

Kunos Simulazioni rilascia l'aggiornamento 0.7 per Assetto Corsa EVO. Arrivano tante novità tecniche e quattro nuove auto (video)

Se stai seguendo i progressi dello sviluppo in Early Access di Assetto Corsa EVO, sai bene che ogni aggiornamento può spostare gli equilibri della simulazione. Questa volta, però, i ragazzi di Kunos Simulazioni hanno fatto le cose in grande.

La versione 0.7 (ora in early access su Steam) non è un semplice pacchetto di correzioni secondarie, ma rappresenta uno dei passaggi strategici più importanti dall'inizio del programma.

Sotto la scocca di questa build troviamo il debutto ufficiale dell'SDK per i modder, un sistema di particellari completamente riscritto, cinque categorie di Safety Rating per il multiplayer e quattro vetture inedite pronte a saggiare l'asfalto virtuale.

Quattro nuovi ferri per il garage

Inutile girarci intorno: la prima cosa che si va a guardare in un aggiornamento sono i nuovi giocattoli da guidare. La build 0.7 amplia il parco auto con quattro ingressi che coprono sia il motorsport moderno sia la pura nostalgia analogica.

L'Audi R8 LMS GT3 Evo II rappresenta il punto di riferimento per i clienti sportivi della categoria GT3. È un'auto sincera, che fa del bilanciamento aerodinamico e della prevedibilità nei cambi di direzione le sue armi migliori, premiando la costanza di rendimento sul cronometro.

Se invece cerchi qualcosa di diametralmente opposto, la Datsun 240Z risponde presente con due varianti: una completamente stradale e una configurazione più affilata, ideale per riscoprire il piacere della guida vecchio stile, fatta di cofano lungo, trazione posteriore e zero filtri elettronici.

Il reparto esagerazioni viene invece gestito da una coppia di Porsche di altissimo profilo. La Porsche 935 è un omaggio moderno alla leggendaria silhouette a coda lunga del passato, sviluppata sulla base meccanica della GT2 RS Clubsport.

È una vettura monumentale, complicata da gestire per via del motore posteriore a sbalzo (e che motore!), ma dotata di un carisma pazzesco. Accanto a lei trovi la Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo Kit, la massima espressione da pista della generazione 991.

Qui la spinta del biturbo si sposa con un carico aerodinamico severo, che ti costringe a fidarti della macchina in staccata e a essere millimetrico quando vai a riaprire il gas.

Spazio ai modder con l'SDK ufficiale

La community e i contenuti generati dagli utenti sono da sempre le fondamenta del successo del primo Assetto Corsa. Con la build 0.7, questo patrimonio genetico entra ufficialmente in EVO grazie al rilascio della prima versione dell'SDK dedicato ai creatori di contenuti più esperti.

Non si tratta di un editor all'acqua di rose. Questa interfaccia permette di lavorare sui modelli tridimensionali delle auto utilizzando strumenti strettamente allineati a quelli usati internamente dal team di sviluppo, garantendo una compatibilità totale con il motore fisico e la resa grafica del simulatore.

Il sistema include una pipeline di rendering basata sulla fisica reale dei materiali, la gestione completa dei livelli di dettaglio per non appesantire il processore e il supporto per i componenti aftermarket sia estetici sia meccanici.

Per il momento l'editor è focalizzato sulle vetture e i modelli creati funzionano solo in modalità giocatore singolo. Gli strumenti per i tracciati, le livree personalizzate e il supporto per i server multiplayer arriveranno nei prossimi mesi.

Fumo, polvere e pioggia: l'occhio vuole la sua parte

Uno dei difetti visivi più evidenti delle prime versioni era la staticità degli elementi di contorno. L'aggiornamento 0.7 risolve la questione introducendo un sistema di particellari inedito che si adegua alla profondità della fisica di gioco.

Adesso il fumo delle gomme accompagna fedelmente i bloccaggi in frenata, i pattinamenti in partenza e le manovre di sovrasterzo. Quando metti le ruote oltre la linea bianca, sollevi nuvole realistiche di polvere, terra o ghiaia che rendono ogni escursione fuori pista visivamente punitiva.

In caso di asfalto bagnato, lo spray sollevato dalle vetture che ti precedono si accumula in modo coerente, riducendo la visibilità e aumentando la tensione in gara.

Gli effetti sono attivi di default, ma Kunos ha inserito un'opzione video di ripiego per non penalizzare chi gioca con schede grafiche meno performanti, oltre a filtri specifici per mantenere pulita la visuale dalle telecamere interne all'abitacolo.

Assetto Corsa EVO 0.7, Datsun 240Z

Il debutto del Safety Rating nel multiplayer

Nel Daily Racing Portal fa il suo esordio il sistema EVO SR, ovvero il Safety Rating, che riscrive il concetto di correttezza nelle sessioni online. Molti simulatori si limitano a premiarti se eviti i contatti; la logica di Kunos, invece, valuta l'abilità nel fare la corsa a stretto contatto con gli avversari.

Più tempo passi a ridosso delle altre macchine senza innescare incidenti, più il tuo punteggio sale. Il sistema analizza la telemetria degli impatti in tempo reale per capire chi ha causato il danno e proteggere la vittima.

Anche la gravità della sanzione è progressiva: una leggera sportellata viene assorbita senza drammi, mentre un incidente pesante lascia il segno sul tuo profilo per parecchio tempo.

La progressione si articola su cinque livelli, partendo dalla qualifica di Rookie per salire attraverso i gradi D, C, B fino alla massima categoria A. L'obiettivo è chiaro: incentivare i duelli ravvicinati tra piloti veri, non la guida timorosa.

Ottimizzazioni tecniche sotto il cofano

L'aggiornamento porta con sé una profonda revisione del codice e del comparto tecnico. Sul fronte grafico debutta un nuovo gestore dello streaming delle texture legato al feedback della GPU, una soluzione che elimina i cali improvvisi di risoluzione sulle mappe più vaste e riduce i fastidiosi micro-scatti durante la guida.

Anche l'illuminazione globale beneficia di diverse correzioni, con le ombre delle nuvole che ora oscurano correttamente la luce solare e la nebbia nei retrovisori allineata alla resa volumetrica principale.

L'audio fa registrare il rifacimento dei suoni interni per la Lotus Exige V6 e una ricostruzione completa del campionamento della Toyota Supra RZ, sia in veste stradale sia nella variante da drift, con un controllo più accurato della pressione del turbo e dei ritorni di fiamma.

Per quanto riguarda la dinamica del veicolo, i tecnici si sono concentrati sul bilanciamento della stabilità nei duelli ravvicinati tra icone del turismo come la BMW M3 E30 e la Mercedes-Benz 190E, oltre a correggere un problema legato alla regolazione del caster su alcune geometrie delle sospensioni.

Il lavoro continuo su fisica, grafica e infrastruttura online dimostra la volontà di Kunos di affinare la simulazione passo dopo passo. Ora non ti resta che scaricare l'aggiornamento, scendere in pista e scoprire se hai la precisione necessaria per domare i nuovi mostri di Stoccarda. Scopri di più sul sito ufficiale.

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