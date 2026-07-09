Assetto Corsa EVO 0.8 Update è su Steam: guarda il trailer!

Assetto Corsa EVO si aggiorna: l'update 0.8 porta tre nuove auto, la pista di Kyalami e un totale rework per la VR. Il trailer

Kunos Simulazioni e 505 Games continuano a spingere sullo sviluppo in Accesso Anticipato di Assetto Corsa EVO. Con l'arrivo dell'aggiornamento 0.8, già disponibile, lo studio italiano rilascia quello che è a tutti gli effetti il pacchetto di novità più corposo e strutturato visto finora dall'inizio del ciclo.

Se vuoi farti un'idea immediata di come cambiano le cose in pista, ti basta far partire il trailer ufficiale che trovi qui sotto. Se invece vuoi capire nel dettaglio cosa si nasconde sotto il cofano di questo update, andiamo a sviscerare i punti chiave.

Tre nuove vetture in griglia

Con l'Update 0.8 arrivano tre modelli completamente su licenza, pronti per la pista.

La KTM X-Bow GT2 si basa su una monoscocca in carbonio e un cinque cilindri turbo: è una delle interpretazioni più estreme della classe GT2 attuale, pensata senza compromessi.

La KTM X-Bow GT4 condivide la stessa impostazione leggera in una veste più accessibile. È agile, comunicativa e premia chi guida con pulizia: un ingresso naturale nel mondo delle competizioni per clienti.

La Volkswagen Golf 8 R affianca la Golf 8 GTI già presente in EVO e porta la trazione integrale al vertice della gamma. Sobria nell'aspetto e solida sul giro, aggiunge un'opzione da uso quotidiano alla lista auto del gioco.

Assetto Corsa EVO 0.8 Update: la nuova Volkswagen Golf 8 R

Kyalami Grand Prix Circuit, il nuovo tracciato

Il gioco si arricchisce del layout moderno di Kyalami, omologato FIA. Il circuito sorge in altitudine, vicino a Johannesburg: l'aria più rarefatta modifica la resa dei motori e il carico aerodinamico, un dettaglio che percepisci fin dai primi giri.

Il tracciato alterna una sequenza scorrevole di esse veloci a cambi di direzione impegnativi, con un impianto che premia ritmo e precisione. Kyalami ha una lunga storia nel Gran Premio e nelle competizioni GT, e porta nella lista tracciati di Assetto Corsa EVO una sfida diversa da quelle già presenti.

Assetto Corsa EVO 0.8 Update: la nuova pista di Kyalami

Contenuti della community anche in multiplayer

Le vetture create dalla community, introdotte in singolo giocatore con la Update 0.7, sono ora disponibili anche online. Se gestisci un server, hai a disposizione un livello di verifica SHA che garantisce come ogni auto in griglia corrisponda esattamente a quanto dichiarato: la competizione resta corretta anche quando le vetture arrivano dalla community. Una nuova funzione per la gestione della entry-list permette inoltre a organizzatori e leghe di definire l'ordine di partenza.

Per chi crea contenuti, la Update 0.8 introduce il supporto alla creazione di livree esterne, secondo passo della roadmap dedicata agli UGC, che estende la personalizzazione a un aspetto da sempre centrale nella cultura di Assetto Corsa.

Assetto Corsa EVO 0.8 Update: al volante della KTM X-Bow GT4

Il comparto VR si rinnova (spiegato in parole semplici)

La Update 0.8 porta l'intervento più importante sulla realtà virtuale dall'inizio dell'Accesso Anticipato. Il pezzo forte si chiama foveated rendering, un termine tecnico che nasconde un'idea semplice: il tuo occhio, quando guarda attraverso il visore, mette a fuoco solo una piccola porzione dell'immagine al centro, mentre il resto lo vedi ''di striscio'', meno nitido.

Il gioco sfrutta proprio questo principio e concentra la potenza di calcolo dove stai guardando davvero, risparmiando risorse nelle zone periferiche che il tuo occhio non mette comunque a fuoco. Il risultato pratico è più fluidità, senza che tu percepisca alcuna perdita di dettaglio.

Sui visori con eye-tracking — quelli che hanno un sensore capace di seguire il movimento della pupilla — questo effetto diventa ancora più preciso, perché il gioco sa esattamente dove stai guardando istante per istante, invece di ipotizzarlo.

Assetto Corsa EVO 0.8 Update: la nuova Volkswagen Golf 8 R vista da dietro

A questo si aggiungono diversi nuovi comandi per personalizzare la resa grafica in base al tuo hardware:

Un cursore per la densità pixel , regolabile dal 50% al 150%: in pratica decidi quanto ''nitida'' deve essere l'immagine, sacrificando o guadagnando prestazioni a seconda di quanto è potente il tuo PC.

, regolabile dal 50% al 150%: in pratica decidi quanto ''nitida'' deve essere l'immagine, sacrificando o guadagnando prestazioni a seconda di quanto è potente il tuo PC. Le opzioni di scala del mondo , che permettono di regolare le proporzioni percepite dell'ambiente virtuale rispetto alla tua altezza reale.

, che permettono di regolare le proporzioni percepite dell'ambiente virtuale rispetto alla tua altezza reale. Il supersampling , una tecnica che rende i bordi degli oggetti più puliti calcolando l'immagine a una risoluzione più alta di quella che vedi, per poi ''comprimerla'' — il classico modo per ridurre l'effetto seghettato.

, una tecnica che rende i bordi degli oggetti più puliti calcolando l'immagine a una risoluzione più alta di quella che vedi, per poi ''comprimerla'' — il classico modo per ridurre l'effetto seghettato. Una risoluzione MSAA dedicata alla VR, altra tecnica per smussare i contorni pensata su misura per i visori.

La realtà virtuale ha inoltre ora un profilo video separato da quello dello schermo piatto: significa che puoi impostare la grafica in modo diverso a seconda che tu stia giocando con il visore o al monitor, senza dover cambiare le impostazioni ogni volta.

Chiudono l'aggiornamento due interventi più tecnici ma dal beneficio concreto: un'integrazione dedicata alla swapchain OpenXR — lo standard che regola come le immagini vengono passate dal gioco al visore, qui ottimizzato per funzionare meglio — e una modalità che privilegia gli FPS rispetto alla latenza, utile se preferisci un'esperienza più fluida anche a costo di qualche millisecondo di ritardo in più nella risposta ai comandi.

Per l'elenco completo di tutti gli aggiornamenti - anche i dettagli più tecnici - puoi consultare la pagina Steam ufficiale di Assetto Corsa EVO, dove in questi giorni l'aggiornamento è disponibile con uno sconto del 20%.

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