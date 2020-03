DI NUOVO IN PISTA La Formula E non si ferma e, anzi, torna in pista già oggi per la prima giornata del campionato dedicata ai rookie test. Dopo il quinto round stagionale che ha visto il trionfo di Antonio Felix Da Costa seguito sul podio dal brillante Maximilian Gunther e dal compagno di squadra – autore di una rimonta pazzesca dall’undicesimo posto in griglia – Jean-Eric Vergne, il circus elettrico riaccende dunque le batterie sul circuito Moulay El Hassan di Marrakech.

NOVITÀ LAPIERRE 24 sono i giovani (e meno giovani) impegnati in una doppia sessione che porterà le auto a girare in pista fino al tardo pomeriggio di oggi. Situazione decisamente particolare è quella del team Ds Techeetah, da ieri di nuovo al vertice della classifica grazie al primo e terzo posto portato a casa da “Dac e Jev”: visto lo stato influenzale sofferto dal bicampione in questo fine settimana – negativo il tampone CoViD-19 effettuato dalle autorità sanitarie locali – la scuderia franco-cinese ha dovuto schierare nello shakedown e nelle prime libere di venerdì pomeriggio la riserva James Rossiter. Che, dunque, non essendo più formalmente un rookie, ha dovuto saltare l’appuntamento con la lunga sessione odierna. Al suo posto, convocato in extremis il forte pilota francese Nicolas Lapierre, ex Toyota e Peugeot a Le Mans, campione del mondo in carica Wec in categoria LMP2.

ALBUQUERQUE Tutto come da copione, invece, per la seconda delle due Ds, affidata al portoghese – anche lui, come Da Costa, con un passato importante nel Red Bull Junior Team – Filipe Albuquerque. Ex ufficiale Audi nelle competizioni Gt e a Le Mans, il trentaquattrenne di Coimbra debutta sulla DS E-Tense FE20: “È un grande onore avere la chance di guidare la macchina campione in carica. È la prima esperienza in assoluto su una monoposto di Formula E e, da quanto ho sentito da altri piloti, sarà molto impegnativa al volante. Ma ci sarà anche da divertirsi”.

C’È IL MINI-LECLERC! Da sottolineare anche la presenza di due piloti italiani nei rookie test di Marrakech. Mattia Drudi scende in pista con Audi, mentre il giovane di scuola Ferrari Driver Academy, Antonio Fuoco, prende il volante della Cenerentola NIO 333. Da tenere d’occhio anche Arthur Leclerc, la scorsa settimana in pista a Barcellona per seguire i test F1 del celebre fratellone Charles e oggi al volante della monegasca Venturi Racing, così come le due “ragazzine terribili” Jamie Chadwick e Alice Powell provenienti direttamente dalla W-Series. In macchina anche uno dei piloti più forti e vincenti degli ultimi anni in categoria Gt, il francese Frederic Makowiecki ovviamente impegnato con Porsche, Casa di cui è portacolori da molti anni. Di seguito la tabella con tutti i rookie impegnati nel test di Marrakech.

Rookie test Marrakech 2020, line-up piloti: