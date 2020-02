MAL DI TESTA Non inizia nel migliore dei modi il fine settimana di Marrakech – oggi in programma il consueto shakedown ma anche le prime prove libere, clicca qui per tutte le info e gli orari del weekend – degli uomini di casa Ds Techeetah. Il motivo? Una situazione di malessere avvertita dal campione in carica Jean-Eric Vergne: il francese ha infatti spiegato sui propri account social di avvertire un forte mal di testa che gli impedirà di scendere regolarmente in pista, almeno per quanto riguarda le FP1 previste oggi.

LA SPIEGAZIONE “Sfortunatamente – spiega JEV su Twitter – ho avuto un forte mal di testa nelle ultime 24 ore e non riuscirò a guidare nelle prove libere 1. I dottori della Fia si stanno tuttavia prendendo cura di me in modo da tornare regolarmente in macchina domani”. In pista al suo posto ci sarà dunque James Rossiter, trentaseienne inglese che avrebbe dovuto debuttare sulla DS E-TENSE FE20 soltanto in occasione dei rookie test previsti per la giornata di domenica 1 marzo.