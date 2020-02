QUINTO ROUND Dopo la spettacolare tappa a Città del Messico che ha incoronato il quarto vincitore differente in quattro gare, la Formula E torna in Africa per il quinto appuntamento della stagione 2019-2020. A ospitare il circus elettrico è infatti il circuito Moulay El Hassan di Marrakech, ormai un’altra delle gare storiche del calendario. Stavolta fissata in un momento in cui il campionato entra nel vivo e attende di conoscere i nomi di chi potrà lottare fino alla fine per il titolo.

CIRCUITO Viste le modifiche apportate alle piste dei round precedenti, è quasi una novità assoluta poter dire che il tracciato Moulay El Hassan si è mantenuto totalmente identico a quello delle scorse edizioni. 12 le curve per un circuito lungo 2971 metri che ruota in senso antiorario e che alterna tratti veloci a chicane strette e zone miste lente. Un po’ come nella migliore tradizione della Formula E, andar forte significherà riuscire a sfruttare al massimo ogni centimetro d’asfalto, danzando in un pericoloso balletto tra i muretti.

NUMERI Tre le edizioni dell’ePrix di Marrakech tenutesi negli anni scorsi. Nel 2016 a imporsi è stato Sebastien Buemi, seguito l’anno dopo dallo svedese Felix Rosenqvist. Nella passata stagione è stata invece la volta di Jerome D’Ambrosio, capace di precedere la coppia di piloti Virgin Racing, Robin Frijns e Sam Bird. Tra i costruttori possiamo comunque notare un trend positivo da parte di Mahindra: il costruttore indiano ha infatti portato a casa una pole position (2016) e due successi consecutivi (2017-2018 e 2018-2019).

ORARI TV E STREAMING Leggermente diverso rispetto al solito il format del weekend. Le macchine saranno in pista al venerdì per il consueto shakedown, ma anche e soprattutto per la prima sessione di prove libere. Libere 2, qualifiche, Superpole e Gara si terranno invece, come da tradizione, nella giornata di sabato. Ecco tutti gli orari del fine settimana marocchino.

METEO Nella migliore tradizione marocchina, le temperature saranno in linea con quelle normalmente attese in una città nordafricana come Marrakech. Venerdì il termometro toccherà addirittura i 30°C, mentre la giornata di sabato sarà ben più mite e piacevole. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Venerdì 28 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-30°C.

Sabato 29 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-23°C.

CLASSIFICHE Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.

RISULTATI GARA

Sabato 29 febbraio, ore 15.04

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 29 febbraio, ore 11.45

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 29 febbraio, ore 11.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 29 febbraio, ore 9.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 28 febbraio, ore 16.45