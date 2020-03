ROOKIE TEST Si è chiuso con i rookie test di Marrakech il fine settimana della Formula E in Marocco. Dopo la vittoria di Antonio Felix Da Costa, nuovo leader della classifica piloti, le monoposto del circus elettrico sono tornate in pista nella giornata di oggi per due lunghe sessioni di prove collettive. Destinate, ovviamente, alla messa a punto e alla comprensione delle macchine da parte dei team, ma anche e soprattutto a giovani (e meno giovani) debuttanti al loro primo assaggio con la categoria. Alla fine della giornata il miglior tempo è stato segnato dalla Virgin Racing di Nick Cassidy, seguito a poco meno di mezzo secondo dalla Geox Dragon di Sergio Sette Camara.

DS SUGLI SCUDI Bene anche i due esordienti di casa Ds Techeetah, il team campione in carica che ieri ha ritrovato la vetta della classifica a squadre: il portoghese Filipe Albuquerque è terzo assoluto, mentre il compagno di squadra per un giorno, Nicolas Lapierre – pescato in extremis dopo il forfait di James Rossiter, chiamato a sostituire Vergne nelle libere dell’ePrix di Marrakech e quindi non più formalmente un rookie – ha terminato subito alle sue spalle, in quarta posizione. Chiude la top-5 il giovanissimo statunitense di casa Bmw Andretti (l’altro team che sta interpretando al meglio questo inizio di stagione), Kyle Kirkwood.

GLI ITALIANI Buone impressioni anche per l’italiano Mattia Drudi, dodicesimo con l’Audi ufficiale. L’altro nostro connazionale impegnato oggi in pista era invece il calabrese Antonio Fuoco, storico pilota Ferrari Driver Academy, ventiduesimo a bordo della Cenerentola NIO 333, ma comunque davanti al compagno di squadra Daniel Cao. Tredicesimo posto, invece, per la campionessa uscente della W-Series, la categoria F3 tutta al femminile, Jamie Chadwick, al volante della Jaguar Racing di Mitch Evans. Ventunesima l’altra donna in pista oggi, Alice Powell. Da segnalare infine anche il diciannovesimo posto del talentino Fda, nonché fratello minore di Charles Leclerc, Arthur, oggi al volante della Mercedes Silver Arrow 01 schierata dal team ROKiT Venturi Racing.

Formula E, risultati rookie test Marrakech 2020: