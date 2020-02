DA COSTA DAVANTI Chi ben comincia è a metà dell’opera. Sarà questo il mantra recitato in questi minuti all’interno del box Ds Techeetah dopo che Antonio Felix Da Costa è stato in grado di chiudere le prime prove libere dell’ePrix di Marrakech con il miglior tempo assoluto. Il portoghese, che ha un conto aperto con il circuito Moulay El Hassan dopo essere stato protagonista nella passata stagione di uno sfortunato incidente che gli aveva impedito di portare a casa un successo che sembrava alla portata, ha infatti fermato i cronometri sull’1:17.863.

LOTTA RAVVICINATA A poco più di un decimo dal leader di casa DS c’è invece il capoclassifica Mitch Evans, fresco vincitore della tappa di Città del Messico proprio davanti a Da Costa. Grande equilibrio al vertice considerando anche i tempi del terzo classificato di queste prime libere marocchine: Maximilian Gunther porta la sua Bmw a 199 millesimi dalla vetta. Un po’ più staccati, invece, tutti gli altri con Oliver Rowland, quarto a oltre quattro decimi, seguito dall’Audi di Lucas Di Grassi a poco più di mezzo secondo. Chiudono la top-10 Sam Bird, Sebastien Buemi, Daniel Abt, Jerome D’Ambrosio e Robin Frijns, tutti nell’arco di 7 decimi dall’alfiere Ds Techeetah.

JEV NON C’È Un inizio dunque positivo per la scuderia franco-cinese, che invece a inizio giornata aveva dovuto incassare il forfait della star del campionato Jean-Eric Vergne, fermato da un fastidioso mal di testa e per questo motivo sostituito in macchina – ma solo per oggi, clicca qui per l’articolo completo – dalla riserva James Rossiter. Il trentaseienne inglese debutta quindi in anticipo rispetto ai rookie test di domenica chiudendo con il ventesimo tempo, a poco meno di due secondi dal compagno di squadra. Da segnalare anche la tredicesima posizione dell’italo-svizzero Edoardo Mortara, comunque davanti al vicino di box Felipe Massa, ventunesimo. Delude, con oltre 2.1 secondi di gap dal vertice, il belga di casa Mercedes, Stoffel Vandoorne.