PROBLEMA RISOLTO Anche se risultati e soprattutto prestazioni sono iniziate ad arrivare già da qualche gara, c’era una preoccupazione ricorrente per gli uomini DS Techeetah: “Dobbiamo migliorare in qualifica”. Detto, fatto: Antonio Felix Da Costa, dopo i due secondi posti in gara a Santiago e Città del Messico, a Marrakech si assicura la prima pole position stagionale grazie al crono di 1:17.158. Un giro praticamente perfetto quello del portoghese, riuscito a qualificarsi per la Superpole nonostante la partenza nel primo gruppo, con i muretti pericolosamente sfiorati in più di un’occasione nel tentativo – riuscito – di sfruttare ogni centimetro della pista.

SUPERPOLE Troppo Da Costa anche per Maximilian Gunther, che aveva portato la sua Bmw al primo posto nella fase di qualifica a gruppi. Il tedesco, al contrario del poleman, ha invece commesso qualche sbavatura nel suo giro lanciato – comunque più lento di soli 69 millesimi – uscendo quasi totalmente di traverso dalla curva che immette sul rettilineo dei box. In seconda fila avremo André Lotterer che conferma il buono stato di forma della Porsche (almeno in qualifica), seguito dalla Mercedes del campione Formula 2 in carica Nyck De Vries. Chiudono la top-6 Edoardo Mortara e il sempre combattivo Sebastien Buemi.

DISASTRO EVANS Malissimo è andata invece al leader della classifica generale, Mitch Evans. Il neozelandese di casa Jaguar scatterà infatti dal fondo dello schieramento a causa di un banalissimo quanto grave errore di calcolo del suo muretto box: mandato in pista troppo tardi, il vincitore della gara di Città del Messico è passato sotto la bandiera a scacchi prima di riuscire a segnare un giro cronometrato. Non un buon momento, dopo l’ottimo avvio di campionato, neanche per l’ex leader della classifica Stoffel Vandoorne qualificatosi soltanto con il diciottesimo tempo.

JEV C’È Completeranno la top-10 Jerome D’Ambrosio, Alexander Sims, Oliver Rowland e James Calado. Soltanto undicesimo il bicampione in carica Jean-Eric Vergne, ieri costretto al forfait per via di un fastidioso mal di testa ma oggi di nuovo abile e arruolabile. In tal senso, l’undicesimo posto non può che essere considerato una vittoria, visto il chilometraggio ridotto e le prove libere 2 utilizzate interamente per prendere confidenza con il setup della macchina e il tracciato, senza neppure provare una simulazione qualifica. Vedere il compagno-rivale in cima alla griglia, però, fa decisamente aumentare la sensazione di rimpianto. Vedremo se in gara – partenza alle 15.04, diretta tv in italiano su Eurosport 1 e Mediaset Canale 20, clicca qui per tutte le info utili sull'ePrix di Marrakech – sarà possibile limitare i danni.

Formula E ePrix Marrakech 2020, risultati Superpole:

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:17.158 - 2 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:17.227 +0.069 3 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:17.253 +0.095 4 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:17.590 +0.432 5 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:17.803 +0.645 6 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:17.811 +0.653

Formula E ePrix Marrakech 2020, risultati Qualifiche: