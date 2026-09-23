Formula E, svelato nuovo logo e identità visiva in vista della rivoluzionaria Gen4

La Formula E cambia pelle: nuova identità visiva e logo, un look rivoluzionario per la serie elettrica verso il debutto della Gen4

In vista dell'imminente debutto delle rivoluzionarie monoposto Gen4 e del calendario più esteso della sua storia, la FIA Formula E ha svelato ufficialmente a Londra la sua nuova ed evoluta identità visiva.

Un cambio di marcia visivo ed editoriale coordinato con le ultime grandi novità commerciali della categoria, tra cui la partnership strategica globale di streaming con Disney+ e l'introduzione del nuovo format ad alto tasso d'adrenalina E-Prix Unleashed.

Un logo spigoloso e grafiche TV pensate per i giovani

Al centro del restyling c'è un logo pensato per trasmettere velocità e spinta in avanti. Nel design del marchio sono stati integrati elementi grafici ''nascosti'' che richiamano le lettere ''F'' ed ''E'', simbolo di una costante ricerca di progresso. L'intero pacchetto visivo - che comprende una tipografia inedita, palette cromatiche ad alto impatto e una nuova suite di grafiche televisive - è stato sviluppato per migliorare la chiarezza dei duelli ruota a ruota e per adattarsi con la medesima efficacia sia sugli schermi degli smartphone sia nelle trasmissioni ad alta definizione.

I 5 pilastri strategici della nuova Formula E

La direttrice marketing della Formula E, Ellie Norman, ha spiegato come la precedente identità appartenesse a una fase embrionale del campionato, mentre questo restyling specchi la maturità di una serie ad alte prestazioni tecnologiche. La nuova struttura d'immagine si fonda su cinque pilastri fondamentali:

Velocità, tecnologia e competizione. Enfasi sulle prestazioni estreme e la competizione serrata in pista.

Rilevanza culturale. Presenza globale che va oltre il motorsport, toccando social media, gaming, eventi dal vivo e moda.

Sostenibilità spinta dalle Performance. La sostenibilità non è più presentata come un compromesso, ma come il motore primario per l'innovazione e la velocità.

Evoluzione per i tifosi storici. Mantenimento dei valori fondanti di innovazione pur all'interno di una piattaforma espressiva più moderna.

Piattaforma flessibile per partner e città. Asset grafici dinamici per consentire a costruttori (come Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra e Lola Cars), sponsor e città ospitanti di connettersi con un pubblico sempre più giovane.

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