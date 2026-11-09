I complimenti della F1 alla Mercedes per il nono titolo Costruttori della storia

Ora è anche ufficiale: alla Mercedes è bastato un quarto e quinto posto, con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, per vincere aritmeticamente, complici i risultati deludenti dei rivali della Ferrari, il titolo Costruttori F1 2026 già alla fine del GP del Brasile di Interlagos. Un trionfo che arriva dunque con ancora tre gare da disputare, al termine di una tripletta americana in cui già pochi giorni prima era stata la volta dei festeggiamenti per il Mondiale Piloti raccolto dal 20enne italiano.

È invece a San Paolo del Brasile che la Mercedes ha potuto festeggiare il campionato riservato ai team, a margine di un weekend che è stato innegabilmente uno dei meno brillanti della stagione, nonché l'unico concluso con nessuna delle due W17 sul podio: un piccolo record negativo che però la dice lunga su quanto, nelle 19 gare precedenti, la scuderia di Brackley fosse stata particolarmente costante nel raccogliere risultati positivi. E così, mentre Ferrari, Red Bull e McLaren si alternavano nel ruolo di anti-Mercedes, il team di Toto Wolff è rimasto per tutto l'anno il riferimento cronometrico e anche in termini di punti in classifica, riuscendo a chiudere la partita con largo anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato.

Mercedes: i complimenti del boss della F1, Stefano Domenicali

Queste le parole del presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, dopo la vittoria del campionato a squadra da parte della Mercedes: ''Le mie più sentite congratulazioni a tutto il team Mercedes di Formula 1 per aver conquistato il titolo mondiale Costruttori 2026. Raggiungere la vetta della Formula 1 non è mai il merito di una sola persona, ma è il risultato di un talento straordinario, di una determinazione incrollabile e della convinzione condivisa da centinaia di persone, sia in pista sia in fabbrica, tutte unite dalla stessa ambizione. Ogni singolo membro di questa squadra dovrebbe sentirsi incredibilmente orgoglioso di ciò che ha realizzato. Questo è anche un momento che occuperà un posto speciale nella storia del nostro sport. Con il suo nono titolo Costruttori, il mio amico Toto Wolff eguaglia il grande Sir Frank Williams, una delle vere leggende della Formula 1. Essere al fianco di Frank nei libri dei record è un risultato straordinario e una potente testimonianza della leadership, della visione e dell’incessante ricerca dell’eccellenza di Toto nel corso di così tanti anni. Vincere il Campionato Costruttori nella stessa stagione in cui Kimi Antonelli è diventato il più giovane Campione del Mondo Piloti di sempre rende il 2026 davvero indimenticabile per la Mercedes e per la Formula 1. Questo è l’essenza del nostro sport, cioè sognare in grande, spingersi oltre i limiti e dimostrare cosa è possibile realizzare quando persone eccezionali si uniscono con un unico obiettivo comune. La Mercedes è tornata ai vertici e, così facendo, ha scritto un altro capitolo straordinario nella storia della Formula 1''.

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