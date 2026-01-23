Non solo Ferrari SF-26: è anche il gran giorno della prima Alpine con motore Mercedes

Venerdì 23 gennaio non era soltanto il giorno della Ferrari. Dopo la Scuderia di Maranello, che ha presentato al mondo la SF-26 scendendo subito in pista con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a Fiorano, anche l’Alpine ha tolto i veli alla nuova A526 per la stagione 2026 di Formula 1.

Poche novità stilistiche, tante novità sotto il cofano

Una macchina che, in realtà, in qualche modo si era già vista in pista nei giorni scorsi, visto che il team francese guidato da Flavio Briatore aveva già avuto modo di percorrere qualche km a Silverstone per saggiare il funzionamento di tutti i sistemi tecnici in vista dell’esordio ufficiale nei test di Barcellona (di scena sul circuito di Montmeló dal 26 al 30 gennaio).

Una macchina che almeno sul piano cromatico non cambia granché rispetto al recente passato, considerando che il blu metallizzato resta il colore di base, con inserti ben visibili in rosa, il colore storico dello sponsor BWT (che solitamente chiede anche un’inversione di colorazione con il rosa base e il blu di contorno in qualche GP di ogni stagione).

Se sul piano dei colori non ci sono infatti grandi novità, il vero epocale cambiamento rispetto a un recente passato che ha costretto la scuderia francese al ruolo di fanalino di coda, è proprio sotto il cofano. A partire dal 2026, l’Alpine abbandona infatti la power unit Renault perdendo lo status di costruttore tout-court ma abbracciando un nuovo ruolo da cliente del motorista più ambito: la Mercedes, data da molti addetti ai lavori e osservatori come una delle grandi favorite per il prossimo ciclo tecnico (in attesa ovviamente che a parlare sia però la pista).

Parla Flavio Briatore

I piloti sono i confermati Pierre Gasly e Franco Colapinto, con Flavio Briatore in cabina di regia in attesa della nomina di un nuovo team principal: il famoso manager italiano è infatti consigliere esecutivo della dirigenza del gruppo Renault per il progetto Formula 1, ma ha anche assunto un ruolo ancora più operativo lo scorso anno dopo le dimissioni a sorpresa dell’ex responsabile del team Oliver Oakes.

“Oggi è l’inizio di un nuovo capitolo per l’Alpine Formula 1 Team - spiega Flavio Briatore – ed è con grande piacere che iniziamo la nostra stagione qui a Barcellona con il nostro partner MSC Cruises a bordo della MSC World Europa, mentre ci prepariamo per quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della F1, con le nuove norme tecniche, che offrono un foglio bianco e una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle stagioni precedenti. Sono stati mesi intensi in fabbrica per preparare la stagione, progettando e creando la A526, insieme alla Mercedes che fornirà il nuovo motore e il cambio a partire da questa stagione. Una partnership che ci rende entusiasti”.

