F1, Aston Martin punta sulla continuità: Fernando Alonso e Lance Stroll rinnovano per il 2027

L'Aston Martin F1 Team ha ufficializzato la conferma della propria formazione di piloti anche per il futuro prossimo: Fernando Alonso e Lance Stroll hanno infatti firmato l'estensione dei rispettivi contratti garantendo alla squadra di Silverstone la massima stabilità in vista del campionato 2027.

La decisione di proseguire con la coppia più esperta dell'intera griglia di partenza risponde alla volontà del team di mantenere solide fondamenta tecniche e analitiche, fondamentali per guidare il programma di crescita e sviluppo della scuderia, specie dopo un Mondiale difficilissimo come quello in corso, in cui la scuderia inglese partiva con ambizioni altissime anche considerando la presenza del progettista-genio Adrian Newey in qualità di team principal, ma che ora si trova a occupare la decima e penultima piazza in classifica Costruttori, con soli 3 punti raccolti.

Alonso e Stroll: esperienza e continuità

Per Lance Stroll, il 2027 rappresenterà l'undicesima stagione della carriera nella massima serie automobilistica, l'ottava consecutiva all'interno della struttura di Silverstone (dove ha fatto il suo ingresso nel 2019). Con oltre 200 GP disputati e tre podi all'attivo, il ventisettenne canadese, figlio del proprietario Lawrence Stroll, resta una pedina fondamentale dell'intero progetto.

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Dall'altro lato del box, Fernando Alonso rinnova il proprio impegno estendendo una carriera da record. Arrivato in Aston Martin nel 2023, il due volte campione del mondo asturiano ha finora collezionato con i colori del team 85 presenze, conquistando otto podi, di cui due secondi posti. Il 45enne mette così fine alle voci di un suo possibile ritiro dalla Formula 1, che si stavano intensificando proprio nelle ultime settimane. Lo ha fatto, tra l'altro, accompagnando la notizia del rinnovo con un video (qua sopra) in cui annuncia, con tono serio, ''mi ritirerò dalla F1'', aggiungendo ''ma non adesso'' dopo un paio di secondi di silenzio.

Aston Martin 2027, parlano Stroll e Alonso

''Sono molto felice - dice Lance Stroll - di continuare il mio percorso con Aston Martin a lungo termine. Sono parte di questo progetto fin dall’inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone necessarie per diventare una squadra vincente. A Silverstone si sta lavorando duramente e si stanno compiendo progressi concreti; la determinazione che vedo in ogni reparto è per me una grandissima motivazione. So che stiamo andando nella giusta direzione e il mio impegno è più forte che mai per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi''.

''Sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto - aggiunge Fernando Alonso - con l’Aston Martin Mi sono preso del tempo per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione, e so di avere ancora la velocità e la determinazione necessarie per competere ai massimi livelli. Sono impegnato a lungo termine con questa squadra e a contribuire al suo successo. Credo davvero in ciò che stiamo costruendo: abbiamo una leadership solida, persone straordinarie, partner e strutture di altissimo livello. Non vedo l’ora di vivere altri momenti indimenticabili in pista davanti ai nostri appassionati tifosi. La loro energia crea un’atmosfera che mi ispira ed è ciò che rende speciale il nostro sport''.

La chiosa finale è del grande capo, Lawrence Stroll: ''Lance e Fernando sono stati una parte fondamentale del nostro percorso e siamo molto lieti di confermare che continueranno con noi nel prossimo capitolo della squadra. Avere due piloti con il loro livello di esperienza, impegno e conoscenza rappresenta un enorme valore per l’intera organizzazione. Siamo qui per vincere e, sebbene il nostro obiettivo a breve termine rimanga quello di migliorare le prestazioni, credo che disponiamo del talento di livello mondiale necessario per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine in F1''.

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